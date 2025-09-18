La succursale du centre-ville de Toronto propose des marques exclusives, des œuvres d'art canadiennes et un service à la clientèle exceptionnel pour une expérience de magasinage unique

TORONTO, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Simons, la plus ancienne entreprise familiale privée au Canada, ouvre aujourd'hui les portes de son nouveau magasin au CF Toronto Eaton Centre. Il s'agit de la 19e succursale du détaillant au Canada et de la 2e en sol torontois. Situé au cœur du centre-ville, ce nouvel espace d'une superficie de 112 000 pieds carrés se déploie sur trois étages et révèle l'essence distinctive de Simons en alliant brillamment mode, art et design dans l'une des destinations magasinage les plus réputées au pays.

Photo du magasin Simons au CF Toronto Eaton Centre, ouvert au public à compter du 18 septembre 2025 à 10 h 00 HE. (Groupe CNW/La Maison Simons)

« Chez Simons, nous croyons que la mode est l'une des formes les plus puissantes d'expression de soi, une occasion quotidienne de révéler qui nous sommes et ce que nous valorisons », déclare Bernard Leblanc, président et chef de la direction de Simons. « Cette conviction se reflète dans chaque aspect de notre nouveau magasin : à travers la créativité et l'art qui nous entourent, dans le service à la clientèle hors pair qui fait notre renommée et qui favorise des connexions humaines authentiques, ainsi que dans le sentiment de communauté que nous sommes fiers de bâtir ensemble. L'ouverture de notre magasin au CF Toronto Eaton Centre, un lieu emblématique, marque non seulement une étape importante dans notre engagement continu envers la région du Grand Toronto et notre expansion d'un océan à l'autre, mais célèbre également l'esprit unique de Toronto et la place du Canada sur la scène mondiale. »

Combinée à l'ouverture du magasin du Yorkdale Shopping Centre qui a eu lieu plus tôt cet été, l'inauguration de la succursale du CF Toronto Eaton Centre représente un investissement de près de 100 millions de dollars à Toronto et génère ainsi près de 400 nouveaux emplois dans le Grand Toronto. Soutenue par une solide performance dans la région et une clientèle fidèle dans ce secteur, cette expansion devrait permettre à Simons d'augmenter ses ventes annuelles de 15 %, contribuant à un chiffre d'affaires actuel de plus de 750 millions de dollars et renforçant l'engagement de l'entreprise envers une croissance réfléchie et soutenue à l'échelle nationale.

« Nous vivons aujourd'hui un moment important pour nous, alors que nous célébrons l'ouverture officielle du tout premier magasin phare de Simons au cœur du centre-ville, au CF Toronto Eaton Centre », a déclaré Sal Iacono, président et chef de la direction de Cadillac Fairview. « Notre partenariat avec Simons s'étend sur plus de 20 ans, nous sommes extrêmement fiers d'être leur plus important partenaire immobilier à l'échelle nationale. Le CF Toronto Eaton Centre est une destination emblématique qui joue un rôle unique en réunissant des gens de partout dans la ville et du monde entier. Nous sommes heureux de souligner cette étape marquante ensemble et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à bâtir et transformer les collectivités à travers le Canada pour de nombreuses années grâce à notre collaboration fructueuse. »

Un design inspiré par la nature et le mouvement

Simons conçoit chacun de ses magasins de manière réfléchie afin d'offrir une atmosphère accueillante et une expérience mémorable, rehaussées par un service à la clientèle attentionné, un fort sentiment d'appartenance à la communauté et une immersion sensorielle complète.

Développée en collaboration avec Gensler Design, LemayMichaud Architecture et Reliance Construction, la succursale du CF Toronto Eaton Centre s'articule autour du thème Perennial Ephemera, inspiré par les cycles naturels de la lumière, de la croissance et de la transformation. De l'aménagement jusqu'à l'éclairage, chaque élément vise à créer une ambiance chaleureuse à la fois apaisante et vibrante qui accompagne la clientèle dans son parcours à travers des univers exclusifs répartis sur plusieurs niveaux.

Quand la mode rencontre l'art

« Lorsque notre clientèle franchit les portes d'un magasin Simons, nous voulons qu'elle sente qu'elle entre dans un espace qui stimule tous les sens », explique Bernard Leblanc, président et chef de la direction de Simons. « L'art joue un rôle essentiel dans la création de cette ambiance. Au CF Toronto Eaton Centre, il influence non seulement le design, mais aussi l'énergie de l'expérience en reflétant notre conviction que magasiner, ce n'est pas simplement une transaction -- c'est une occasion de découvrir, de s'inspirer et de se connecter. »

Au CF Toronto Eaton Centre, cette philosophie se matérialise avec Au fil de l'art, un parcours composé de 20 stations artistiques présentant 40 œuvres originales de 15 artistes provenant de partout au pays. Plus de la moitié des pièces ont été réalisées par des talents torontois, alors que d'autres mettent en lumière l'inventivité québécoise, notamment celle de Renée Condo, artiste visuelle mi'kmaq issue de la communauté de Gesgapegiag. Ses œuvres en billes de bois explorent l'esprit, l'identité et l'interconnexion ; une façon éloquente pour Simons de souligner l'importance de faire résonner les voix des communautés et de célébrer la créativité canadienne. Chaque station est numérotée et accompagnée d'un code QR permettant aux visiteurs de découvrir l'histoire et les perspectives derrière ces créations. Peintures, sculptures, médias numériques et installations à grande échelle composent cette collection pensée pour éveiller la curiosité, favoriser un esprit de communauté et offrir une expérience sensorielle qui dépasse le simple magasinage.

Pièce maîtresse de la collection, Permanent Structure 4 (2025) est une murale 3D signée par les artistes torontois Trevor Wheatley et Cosmo Dean. L'œuvre, composée de matériaux commerciaux récupérés et d'enseignes détournées, réinterprète l'effervescence d'un paysage urbain en transformant la surcharge visuelle en une expérience artistique harmonieuse qui invite à la réflexion. Installée près des escaliers mécaniques centraux du magasin et se déployant sur plusieurs étages, cette création monumentale attire naturellement le regard vers le haut, offrant un moment contemplatif de pause et de découverte au cœur de l'énergie bouillonnante du centre-ville de Toronto.

À la suite de la collaboration créative pour la succursale du Yorkdale Shopping Centre, Simons s'est de nouveau associé à Rodeo FX, une compagnie créative montréalaise comptant plus de 800 artistes qui est reconnue internationalement pour son expertise en effets visuels, notamment dans les séries Game of Thrones et Stranger Things. Rodeo FX apporte ainsi son savoir-faire cinématographique au CF Toronto Eaton Centre avec trois œuvres numériques immersives.

Ribbon (2025) : une installation scénographique suspendue qui évoque des chaînes de montagnes à travers un jeu de tissu translucide et d'éclairage en mouvement. Sa composition en strates invite le public à lever les yeux et à projeter leur regard au loin, offrant une perspective façonnée par la texture, la hauteur et l'espace environnant.





(2025) : une installation scénographique suspendue qui évoque des chaînes de montagnes à travers un jeu de tissu translucide et d'éclairage en mouvement. Sa composition en strates invite le public à lever les yeux et à projeter leur regard au loin, offrant une perspective façonnée par la texture, la hauteur et l'espace environnant. Elemental Worlds (2025) : deux imposants écrans DEL verticaux guident les visiteurs vers le haut à travers des environnements surréalistes -- formations de glace, rochers et structures en bois -- où flottent paisiblement des objets mode et des accessoires pour la maison. Conçue comme un repère visuel, l'œuvre incite à explorer tous les étages du magasin.

Fabric of Life (2025) : présentée sur des écrans DEL aux entrées nord et sud du magasin, cette animation propose un voyage macroscopique à travers la vie des plantes -- mousse, graines, fougères et fleurs -- en écho aux textures du tissu. Ce cycle relie la croissance organique à l'univers de la mode et du design.

Parmi les autres œuvres à découvrir figurent celles de plusieurs artistes de Toronto. Julie Amlin signe Falling Together (2025), une rencontre entre espièglerie et sophistication où la couleur, le mouvement et les nuances de la vie s'entremêlent comme par magie. Rachel Taggart présente Revival--Legacy (2025), une série d'abstractions en superpositions qui insufflent vitalité, richesse chromatique et sérénité à l'espace Contemporaine. Lori Harrison explore habilement le croisement entre la nature et le monde manufacturé avec ses toiles aux techniques mixtes Let in a Flood of Light and Mystery (2025), This One Wild and Precious Life (2025), Folding Time (2025) et The Wavelength That Connects Us (2025). The Loved One réinterprète les bijoux en formes expressives avec L'Acte d'Ornement (2025), une collection de pièces sculpturales. Enfin, Pascal Paquette propose Chou One, Mediterranean-Feeling Palette (2025), une murale intégrée à la vitrine du magasin donnant sur la rue Yonge. L'artiste y traduit différents états d'esprit à travers ses souvenirs de la mer Adriatique, navigant entre énergie débordante et tranquillité apaisante.

La collection du CF Toronto Eaton Centre renforce une idée importante chez Simons : la mode est une forme d'art, et l'exposer aux côtés d'œuvres qui transforment l'espace en une véritable galerie enrichit l'expérience de magasinage et favorise les connexions tout en créativité.

Lancement Libre d'être soi

En parallèle de l'ouverture au CF Toronto Eaton Centre, Simons lance aujourd'hui Libre d'être soi, un tout nouveau projet créatif qui célèbre la liberté d'expression derrière l'un des gestes les plus simples du quotidien : s'habiller. Dévoilée lors de l'inauguration du magasin et à travers des affichages immersifs à Sankofa Square, cette initiative met en lumière la joie et la créativité de choisir des vêtements qui nous font sentir bien tout en valorisant l'authenticité, la diversité, l'individualité, l'expression de soi et la simplicité réfléchie.

Réalisé par Marc Zibert de la maison de production Scouts Honour, Libre d'être soi invite les clientes et les clients à considérer la mode comme une façon d'exprimer leur identité et à découvrir la confiance et la liberté qui émanent de l'idée de se vêtir avec intention.

Un monde de style et de découvertes

Simons offre une expérience de magasinage distinctive ancrée dans l'identité canadienne, alliant des produits créés et sélectionnés avec soin et un service à la clientèle des plus attentionnés. À travers son aménagement aux différents univers de style boutique, le nouveau magasin révèle des collections exclusives conçues au Canada qui cohabitent avec des marques reconnues, des créations griffées et des œuvres d'art canadiennes inspirantes.

La succursale du CF Toronto Eaton Centre met en vedette les marques privées exclusives à Simons : Twik, Icône, Contemporaine, Miiyu, Le 31, Djab, i.FiV5 et Simons Maison. On y trouve ainsi une gamme mode complète et diversifiée allant du streetwear tendance aux classiques modernes en passant par les pièces incontournables pour femme, pour homme et pour la maison, le tout à des prix variés. La clientèle peut également y découvrir le rayon Édito, un espace entièrement consacré aux marques de luxe et aux designers de renommée internationale. Ensemble, ces collections soigneusement sélectionnées témoignent de l'engagement de Simons envers la mode haut de gamme et de la force d'une équipe de plus de 175 designers et spécialistes qui façonnent la mode à l'échelle mondiale.

Simons met également en lumière le savoir-faire d'ici avec Fabrique 1840, une plateforme numérique dédiée aux artisans canadiens, à la créativité, à la culture et à la communauté. Regroupant plus de 200 créatrices et créateurs, dont plusieurs de la région de Toronto, Fabrique 1840 propose des articles uniques de décoration intérieure, des pièces et des accessoires mode, de la papeterie et de la maroquinerie, prolongeant ainsi l'expérience Simons au-delà des magasins.

Le programme Vision de Simons est aussi au cœur de la philosophie de l'entreprise, mettant de l'avant les vêtements fabriqués de matériaux recyclés ou à impact environnemental réduit. Vision incarne l'ensemble des efforts que Simons déploie pour réduire son impact environnemental et pour témoigner de son engagement envers le respect des droits de la personne.

D'autres photos du magasin du CF Toronto Eaton Centre sont disponibles ici.

À propos de La Maison Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise familiale est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en œuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité avec la clientèle, le personnel et les partenaires. L'entreprise est soucieuse de l'environnement et des communautés où elle opère.

La Maison Simons est reconnue comme une autorité mode avec son concept de magasinage original. Collections exclusives, marques émergentes locales et nationales ainsi que pièces de grands créateurs et créatrices internationaux sont offertes sous un même toit, à travers des univers distinctifs. La mode déco n'est pas en reste ; La Maison Simons propose de quoi habiller la chambre, la cuisine et la salle de bains.

Les 19 magasins de La Maison Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients, autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec ; trois en Alberta ; un en Colombie-Britannique ; un en Nouvelle-Écosse ; et maintenant quatre en Ontario.

Personne-ressource pour les médias : Cabinet de relations publiques NATIONAL, Eric Aach, [email protected], +1 514 569-3594

