Simon Allaire et Andrée Laforest annoncent deux nouvelles mesures d'aide pour les victimes de la pyrrhotite

QUÉBEC, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que le député de Maskinongé et représentant du gouvernement pour le dossier de la pyrrhotite, M. Simon Allaire, sont fiers d'annoncer que la Société d'habitation du Québec met en place une nouvelle aide financière pour les propriétaires de bâtiments n'ayant pas encore fait réaliser des tests de détection de pyrrhotite.

La ministre Andrée Laforest et le député Simon Allaire ont confirmé que l'aide financière atteindra jusqu'à 1 200 $ par rapport d'expertise. Comme il est possible que deux rapports soient nécessaires, cette aide pourra ainsi atteindre 2 400 $.

Le premier rapport vise à déterminer s'il y a présence de pyrrhotite dans les fondations. Si le résultat est négatif, aucune autre analyse n'est requise; dans le cas contraire, un second rapport devra être produit pour préciser la teneur du béton en pyrrhotite.

On estime qu'environ 3 300 propriétaires pourraient bénéficier de cette nouvelle mesure, ce qui permettra d'avoir le portrait global de la situation.

Enfin, les propriétaires ayant fait faire la seconde analyse et dont le rapport d'expertise atteste un taux de pyrrhotite inférieur à 0,23 % recevront une lettre de conformité quant à ce taux. Rappelons que la Cour supérieure du Québec a établi qu'un taux inférieur à ce pourcentage ne permettait pas de conclure à un endommagement du béton.

Citations

« Cette aide supplémentaire montre, une nouvelle fois, l'empathie de notre gouvernement à l'égard de la situation difficile que vivent les victimes de la pyrrhotite. Je tiens d'ailleurs à souligner l'apport considérable de mon collègue député de Maskinongé, Simon Allaire. Extrêmement soucieux du bien-être de ses concitoyennes et concitoyens et déterminé à faire progresser ce dossier, il a joué un rôle de premier plan dans la mesure annoncée aujourd'hui. Davantage de résidents pourront maintenant procéder à une expertise de leur maison, ce qui nous permettra de dresser un portrait réel de la situation en Mauricie et dans le Centre-du-Québec. »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« C'est certainement l'un des dossiers les plus émotifs que j'ai pu traiter depuis mon élection à titre de député de Maskinongé. J'ai rencontré des gens dont les rêves ont été brisés et les vies bouleversées à cause de la pyrrhotite. Aujourd'hui, nous démontrons une nouvelle fois que les victimes de la pyrrhotite peuvent compter sur leur gouvernement. Cette nouvelle aide pour la réalisation des tests de détection de pyrrhotite permettra d'avoir un portrait complet de la situation et de mieux intervenir par la suite. »

M. Simon Allaire, député de Maskinongé

« La Coalition d'aide aux victimes de la Pyrrhotite est heureuse de ces deux nouvelles annonces et tient à remercier Simon Allaire et Andrée Laforest de leur implication et des efforts réels qu'ils ont mis dans le dossier de la pyrrhotite. Nous comptons sur la synergie en place pour continuer de faire avancer ce dossier au cours de la prochaine année et tenter d'y mettre fin le plus rapidement possible. »

M. Alain Gélinas, président de la CAVP

Faits saillants

Selon certaines évaluations, quelque 8 000 permis de construction auraient été délivrés dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec durant la période de risque de présence de pyrrhotite dans les fondations de maisons, soit de 1996 à 2008.

L'aide financière pourra aussi être accordée pour des résidences situées à l'extérieur des deux régions visées. Mais dans ce cas, il faudra qu'un spécialiste ayant procédé à une inspection visuelle confirme qu'il a relevé des fissures qui s'apparentent à la présence de pyrrhotite.

L'aide financière pour la production des rapports d'expertise sera accordée en vertu d'un nouveau volet ajouté au Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite de la Société d'habitation du Québec.

Les propriétaires auront jusqu'au 30 septembre 2021 pour s'inscrire à ce volet et jusqu'au 31 décembre 2022 pour soumettre les rapports d'expertise requis.

Le programme actuel accorde aussi aux propriétaires qui répondent aux critères d'admissibilité une aide financière pour effectuer les travaux nécessaires pour assurer l'intégrité des fondations de leur bâtiment.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la Société d'habitation du Québec a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. La Société stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]; Information : Sylvain Fournier, Conseiller en communication et relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 1113, [email protected]; Marie-Pierre Leblanc, Attachée politique, Bureau de circonscription de Maskinongé, Député Simon Allaire, 819 244-2049, [email protected]

Liens connexes

http://www.habitation.gouv.qc.ca