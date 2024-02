La nouvelle gamme de yogourts à la grecque Silk® à base de plantes présente aux Canadiens et aux Canadiennes une nouvelle option enrichie de 12 grammes de protéines de pois canadiens par portion.

BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Silk® de Danone Canada continue de révolutionner le marché des produits à base de plantes avec le lancement de son nouveau yogourt à base de protéines de pois canadiens. Avec 12 g de protéines par portion de 175 g et une texture onctueuse typiquement grecque, le nouveau yogourt Silk® à base de plantes est offert dans les saveurs de « Lime des Keys » et de vanille, offrant un goût, une texture et un apport nutritif exceptionnels. Silk® présente également une recette améliorée, de nouvelles saveurs et de nouveaux formats pour sa gamme de yogourts végétaux à base de noix de coco.

Silk® de Danone Canada lance un yogourt novateur à base de plantes, fabriqué avec des protéines de pois canadiens (Groupe CNW/Danone Canada)

« La nouvelle gamme de yogourts protéinés à base de plantes Silk® offre aux Canadiens et aux Canadiennes un produit polyvalent qui correspond à leurs besoins et préférences alimentaires en constante évolution, tout en leur permettant d'acheter des produits locaux », déclare Pierre Morin, vice-président, recherche et innovation chez Danone Canada. « Nous savons, grâce à nos analyses du marché, que les Canadiens et les Canadiennes recherchent des produits qui répondent à leurs besoins quotidiens en matière d'apport en protéines et qu'ils veulent acheter des produits d'ici. Avec ce lancement, nous sommes fiers d'annoncer que nous utilisons des protéines de pois canadiens pour créer un produit savoureux et à haute teneur en protéines qui soutient également notre engagement de s'approvisionner et de produire localement.

Avec le lancement de cette gamme, Danone Canada s'est engagée à ramener la majorité de sa production de yogourts Silk® dans son usine de Boucherville, au Québec, afin de répondre aux besoins changeants des consommateurs canadiens qui recherchent activement des produits locaux. Cette nouvelle gamme de produits sera fabriquée à base de protéines de pois cultivés localement.

La catégorie régulière de Silk® propose également une nouvelle recette améliorée pour sa gamme de yogourts à base de plantes et de noix de coco. Les saveurs offertes sont : nature, vanille, fraises-framboises et pêches. La recette au goût plus neutre est également une source de calcium, de vitamine D* et de vitamine B12.

La catégorie probiotique de Silk® propose un yogourt crémeux à base de plantes, maintenant disponible en format de 625 g dans deux saveurs délicieuses : bleuets et cerises. La recette comprend plus de 109 UFC de Bifidobacterium lactis par portion, un probiotique contribuant à la santé de la flore intestinale.

Le nouveau yogourt protéiné à base de plantes Silk® et la gamme améliorée de yogourts végétaux à base de noix de coco sont maintenant disponibles dans les sections réfrigérées des principaux détaillants en Ontario et bientôt partout au pays.

*Applicable seulement pour nos pots 650 g

