MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - La publication du présent communiqué constitue l'un des modes de signification autorisés par le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») à l'endroit de Martin Tremblay1 et de Leigh Hughes, relativement à la demande figurant au dossier no 2024-035.

La demande de l'Autorité a été déposée le 5 décembre 2024 au TMF, et une audience aura lieu de façon virtuelle le 1er mai 2025 pour déterminer la date de l'audition de la demande. Les informations de connexion sont disponibles sur le site Web du TMF.

Les pièces au soutien de la présente demande sont disponibles auprès de l'avocat assigné au dossier, Me François St-Pierre (1 877 525-0337, poste 2499 ou [email protected]).

1 Ne pas confondre l'intimé Martin Tremblay avec :

Martin Tremblay détenteur du certificat no 133064 en planification financière, inscrit à titre de représentant de courtier en placement (BDNI no 1632601) et exerçant ses activités auprès de Valeurs mobilières Desjardins;

Martin Tremblay détenteur du certificat no 185952 en planification financière, inscrit à titre de représentant de courtier en placement (BDNI no 2501071) et exerçant ses activités auprès de Valeurs mobilières Desjardins;

Martin Tremblay détenteur du certificat no 256456 en courtage hypothécaire exerçant ses activités auprès de 7105843 Canada inc.;

Martin Tremblay inscrit à titre de représentant de courtier en placement et en dérivés (BDNI no 1693671), et exerçant ses activités auprès d'IA Gestion privée de patrimoine.

