Signature de l'Entente de développement culturel 2024-2027 entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec

QUÉBEC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le maire de Québec, M. Bruno Marchand, annoncent un investissement total de 73,1 M$ pour l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec 2024-2027. Cet investissement est financé à la hauteur de 38,3 M$ par le ministère de la Culture et des Communications et à la hauteur de 34,8 M$ par la Ville de Québec.

Mise en place depuis 1978, l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec représente un remarquable tremplin pour l'essor culturel de la capitale nationale et vise à favoriser l'accès et la sensibilisation aux arts, à la culture et au patrimoine. Les investissements accordés dans le cadre de l'Entente de développement culturel 2024-2027 permettront de mettre en œuvre une vision commune du développement culturel sur le territoire de la ville de Québec en soutenant le milieu des arts vivants et de la culture et en contribuant à la valorisation et à la conservation d'éléments de notre patrimoine.

Parmi les actions rendues possibles grâce à l'Entente de développement culturel, nommons la mesure Première Ovation destinée aux artistes de la relève, les programmes d'aide à la restauration destinés aux propriétaires de maisons patrimoniales, la mesure d'aide qui permet la préservation des églises de valeur patrimoniale exceptionnelle, les programmes consacrés au milieu cinématographique et télévisuel de Québec et de nombreux appels de projets destinés aux organismes culturels professionnels et de loisir culturel pour permettre l'accès à la culture dans tous les arrondissements de Québec.

Citations

« J'ai le bonheur d'annoncer le renouvellement de notre entente de développement culturel avec la Ville de Québec, qui existe depuis maintenant plus de 45 ans. Ce partenariat nous permettra de poursuivre la collaboration afin de soutenir le milieu culturel de Québec et de préserver le patrimoine de notre belle capitale nationale, au bénéfice de la population, des artistes et des organismes locaux. Je suis particulièrement fier de soutenir une entente qui met de l'avant des actions visant la jeunesse, comme Première Ovation et le réseau des bibliothèques de Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis du renouvellement de ce partenariat entre le gouvernement et la Ville de Québec. Cette entente permet de continuer à offrir à la population de la Capitale-Nationale un milieu culturel riche et diversifié, tout en soutenant les organismes et les artistes de la région. C'est également une excellente nouvelle pour la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette nouvelle Entente promet une foule de projets captivants, tant pour la population que pour les touristes. Les jeunes y trouveront leur compte, avec un renforcement des activités de médiation culturelle dans les écoles. Aussi, la culture locale prendra une place centrale, grâce à une multitude d'animations variées dans les différents quartiers, directement au cœur de la vie citoyenne. Et ce n'est pas tout : les bibliothèques verront leur offre d'activités s'enrichir davantage, notamment devant l'intérêt grandissant des familles, qui en redemandent. »

Bruno Marchand, maire de Québec

Faits saillants

Grâce au renouvellement de l'entente et à des réaffectations réalisées à même les sommes de l'Entente de développement culturel, les activités visant la jeunesse seront bonifiées de 4,67 M$ sur trois ans et représenteront 45 % du secteur Culture et Arts vivants. Il s'agit d'un bond de 16 % par rapport à 2021-2024.

Avec le renouvellement de cette entente pour 2024-2027, nos organisations auront convenu de 23 ententes de partenariat au bénéfice du développement culturel et patrimonial de la ville de Québec et de ses citoyennes et citoyens, et ce, depuis 1978.

Tous les programmes d'aide découlant de l'Entente de développement culturel de Québec se trouvent sur le site Web de la Ville de Québec.

