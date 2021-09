Signature de convention collective à La Minerve

LA MINERVE, QC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La vingtaine de cols bleus de la Municipalité de La Minerve, dans la région administrative des Laurentides, ont renouvelé le mois dernier leur convention collective.

Les parties ont signé ce nouveau contrat de travail le 1er juillet, le précédent étant échu depuis le 31 décembre 2020. D'une durée de six ans, celui-ci arrivera à échéance le 31 décembre 2026.

« Ce fut une négociation qui a finalement répondu aux besoins exprimés dès le départ par les deux parties. L'employeur obtient plus de flexibilité dans l'aménagement de l'horaire de déneigement et, de notre côté, nous avons négocié notamment une hausse salariale de près 15 % sur six ans, l'ajout de quelques postes permanents, un rattrapage salarial pour certains corps d'emploi ainsi que la bonification de certains avantages sociaux », a résumé Guy Brassard, président de la section locale SCFP 3365.

Pour le conseiller syndical, Roger Bazinet, « il faut aussi noter qu'avec cette entente, tous nos griefs ont été réglés, l'employeur augmentera sa contribution au régime de retraite et les salariés(es) vont adhérer prochainement au RRFS-FTQ, soit le Régime de retraite par financement salarial ».

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Communications, 514 802-2802, [email protected]

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/