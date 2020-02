Signature de convention à la Municipalité de Saint-Côme

SAINT-CÔME, QC, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La vingtaine de cols bleus et cols blancs de la Municipalité de Saint-Côme, dans la région de Lanaudière, ont signé hier leur nouvelle convention collective. La précédente était échue depuis le 31 décembre 2018.

D'une durée de cinq ans, celle-ci prévoit des augmentations salariales de 2,5 % en 2019 et de 2 % pour les années subséquentes, avec une majoration équivalente à l'Indice des prix à la consommation (IPC) si celui-ci est supérieur à 2 %.

Les parties se sont également entendues sur la mise en place d'un Régime de retraite par financement salarial de la FTQ (RRFS-FTQ), l'introduction d'un horaire d'été pour le Service des travaux publics, ainsi que l'ajout d'un jour férié et d'un jour de congé personnel pour tous. Aussi, les vêtements de travail des syndiqués seront dorénavant fournis par la Municipalité.

Notons que cette négociation, qui a débuté en février 2019, n'a pas été facile. En juin 2019, les syndiqués avaient rejeté une offre finale et globale de l'employeur. La situation s'était détériorée par la suite au point où un mandat d'exercer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève avait été octroyé au comité de négociation en septembre 2019.

Les représentants patronaux et syndicaux se sont rencontrés devant une médiatrice dès le mois d'octobre dernier et la conciliation s'est poursuivie jusqu'en décembre. Les parties ont finalement décidé de présenter à leurs instances respectives la recommandation de celle-ci, laquelle a finalement été acceptée à 79 % par les syndiqués le 19 décembre lors d'une assemblée générale.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 2750 membres dans le secteur mixte au Québec (employés de compagnies d'assurances et de syndicats, de groupes sociaux et communautaires, de transport de valeurs). Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

Renseignements: Maxime Valade, conseiller syndical SCFP, 514 882-6200; Ronald Boisrond, Communications SCFP, 514 802-2802

