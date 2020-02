Signature de convention à L'Ange-Gardien

L'ANGE-GARDIEN, QC, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La vingtaine de cols blancs et cols bleus travaillant pour la Municipalité de L'Ange-Gardien, dans la région de l'Outaouais, ont signé aujourd'hui leur nouvelle convention collective. Ces derniers étaient sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2018.

D'une durée de cinq ans, celle-ci comprend des hausses salariales de 1,75 % pour 2019; 2 % plus 0,09 % de l'Indice des prix à la consommation (IPC) en 2020; 2,25 % ou l'IPC en 2021 si celui-ci est supérieur à 2,25 %; 2 % ou l'IPC en 2022 et 2,25 % ou l'IPC en 2023. Un montant forfaitaire de 500 $ est également prévu à la signature de la convention.

Le maire de L'Ange-Gardien, Marc Louis-Seize, se réjouit de cette entente équitable : « Je suis très heureux du renouvellement de la convention collective des employés cols bleus et cols blancs qui permet d'assurer la qualité des conditions de travail des employés tout en tenant compte des besoins opérationnels de la Municipalité. Je remercie les équipes des deux parties impliquées dans cette démarche qui ont fait un travail remarquable afin de conclure cette entente ».

Cette négociation a été fort productive et s'est déroulée dans un climat respectueux. Il n'a fallu que quatre rencontres pour parvenir à une entente satisfaisante pour les deux parties.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Communications SCFP, 514 802-2802

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/