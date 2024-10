Signature d'une nouvelle convention collective pour les cols blancs de la Ville de Terrebonne!

TERREBONNE, QC, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Ce matin, le Syndicat des cols blancs de Terrebonne (SCFP, section locale 2326) et la Ville de Terrebonne ont signé une nouvelle convention collective. Le syndicat représente 375 membres, soit le personnel de bureau et des bibliothèques, les préventionnistes, les technicien(ne)s, les préposé(e)s aux télécommunications ainsi que la grande majorité des professionnel(le)s.

Réunis en assemblée générale le 3 octobre dernier, l'entente de principe a été adoptée à 89 % par les travailleuses et les travailleurs présents. Le contrat de travail est prévu pour une durée de six ans, soit de 2021 à 2027.

Parmi les avantages négociés, on compte des augmentations salariales significatives entre 17,5 et 18 %, la mise sur pied d'un plan d'évaluation afin de créer une structure salariale unique, une majoration des primes ainsi que l'implantation d'un mécanisme pour favoriser la progression et la promotion à l'interne.

En plus du maintien des acquis concernant le régime de congés de maladie et le régime d'assurance, des gains ont été obtenus en ce qui a trait au quantum de vacances, au boni d'ancienneté, au congé sans solde, aux libérations syndicales ainsi qu'à la formation et au perfectionnement.

« Nous sommes heureux du dénouement de cette négociation. Nos membres méritent des conditions justes et satisfaisantes pour le travail qu'ils accomplissent dans toutes les directions. Nous saluons aussi leur patience et leur soutien tout au long du processus considérant que la convention collective était échue depuis le 31 décembre 2021 », d'expliquer Stéphanie Bouchard, présidente du SCFP, section locale 2326.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

