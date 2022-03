Signature d'une convention chez MultiPrévention ASP

MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les 29 conseillers et conseillères en prévention et en hygiène ainsi que les employé(e)s de bureau chez MultiPrévention ASP ont signé aujourd'hui leur convention collective. La précédente était échue depuis le 1er janvier 2021.

Le 25 janvier dernier, lors d'une assemblée générale, les membres ont entériné l'entente de principe à 90 %.

D'une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, celle-ci prévoit une augmentation salariale globale de 13,75 %, soit 2,75 % annuellement, avec une clause reliée à l'Indice des prix à la consommation (IPC). Si celui-ci atteint plus de 3 %, l'échelle salariale sera alors majorée jusqu'à un maximum de 4 %.

Parmi les gains obtenus, soulignons l'implantation d'un horaire à quatre jours ainsi qu'une bonification des primes de repas et des frais de kilométrage. Les salarié(e)s pourront également adhérer au Régime de retraite à financement salarial de la FTQ (RRFS-FTQ).

« La négociation s'est déroulée dans le respect et nous sommes très fiers des améliorations apportées à la nouvelle convention », a déclaré Caroline Labelle, conseillère au SCFP.

MultiPrévention ASP est une association sectorielle paritaire dont la mission est de fournir des conseils en matière de prévention en santé et sécurité du travail aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et travailleuses de différents secteurs : imprimerie et activités connexes, fabrication de produits en métal, de produits électriques, habillement, textile de la bonneterie.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 3330 membres dans le secteur mixte au Québec (employés de compagnies d'assurances et de syndicats, de groupes sociaux et communautaires, de transport de valeurs). Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

