Signature d'une convention à Saint-Joseph-du-Lac

SAINT-JOSEPH-DU-LAC, QC, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Une autre convention collective a été signée dans le secteur municipal où les membres sont représentés par le SCFP. Cette fois, il s'agit des cols bleus et cols blancs de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac dans la région des Basses-Laurentides.

Huit séances de négociation dans un climat détendu et respectueux ont été nécessaires pour conclure une entente de principe. Il est à noter que les salarié(e)s étaient sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2021. Celui-ci sera valide jusqu'à la fin de 2025 et prévoit des hausses salariales globales de 13,5 %.

« Nous avons fait un bon bout de chemin. Les irritants qui existaient depuis longtemps dans la convention collective ont été enlevés tant en ce qui a trait aux heures supplémentaires que dans la prise de vacances. À cela s'ajoutera un rattrapage salarial », se réjouit Patrick Collin, président du SCFP 3709.

Parmi les autres gains, mentionnons la bonification du ratio de vacances et de congés personnels.

« Nous avons fait du progrès afin d'obtenir des conditions de travail qui se rapprochent de celles offertes par les Villes limitrophes comparables. Cependant, nous devons continuer nos efforts pour obtenir cette équité régionale », souligne Roger Bazinet, conseiller syndical du SCFP.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Communications, 514 802-2802, [email protected]

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/