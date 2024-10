Signature d'une alliance francophone internationale en recherche appliquée et innovation

PARIS, le 4 oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion du Sommet de l'économie Francotech, en marge du Sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts, en France, une alliance stratégique a été signée entre trois réseaux nationaux majeurs de la recherche appliquée et de l'innovation : le Réseau des CCTT - Synchronex (Québec), SynHERA, le réseau des Hautes Écoles et centres de recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique) et l'Association Française des Centres de Ressources Technologiques (AFCRT). Cette alliance a pour objectif de renforcer la collaboration entre les réseaux francophones afin d'accélérer l'innovation et de favoriser le partage des meilleures pratiques entre les pays membres.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté partagée d'accompagner les entreprises et les organismes dans leur processus d'innovation et leur adaptation aux enjeux de développement durable. L'alliance, saluée par plusieurs acteurs de la francophonie, incarne les valeurs de collaboration, d'innovation et de partage au sein des institutions francophones internationales.

L'objectif principal de cette collaboration est de renforcer les pratiques par le partage entre les réseaux nationaux. Cette vision s'articule autour de quatre thématiques prioritaires : la mesure d'impact, l'innovation et la valorisation, le cadre de la recherche et l'accompagnement des réseaux.

Globalement, cette alliance a pour but d'accélérer les retombées scientifiques de la recherche appliquée au sein de la francophonie, en favorisant la collaboration étroite entre les membres des réseaux nationaux. En effet, cette initiative permettra de favoriser et saisir les opportunités de collaborations à travers des projets multilatéraux, des échanges de connaissances et la création de synergies entre les expert.es. De plus, l'alliance mettra un point d'honneur à développer les compétences de ces membres à l'international, en leur offrant des opportunités multilatérales, renforçant ainsi leur capacité à soutenir et accompagner l'innovation.

Finalement, ce partage permettra aux acteurs de la recherche appliquée de bénéficier de nouvelles perspectives et d'améliorer leurs méthodes à travers des échanges et des travaux communs, tout en assurant le développement de solutions innovantes pour les entreprises de la francophonie.

« Cette alliance est un jalon important pour le développement de la recherche appliquée et de l'innovation au sein de la Francophonie. Ensemble, nous maximiserons les retombées scientifiques et économiques de la recherche appliquée en favorisant des échanges concrets entre nos réseaux. » - Michel Lesage, président-directeur général du Réseau des CCTT-Synchronex

« SynHERA est fier de faire partie de cette alliance, qui permet à nos chercheurs de collaborer sur des projets d'envergure internationale, tout en apportant des solutions locales aux défis globaux auxquels nos entreprises sont confrontées. » - Sabine Dossa, directrice chez SynHERA,

« La France voit dans cette alliance un levier essentiel pour dynamiser ses centres de ressources technologiques et accroître leur compétitivité à l'échelle mondiale grâce à la force de l'innovation collaborative. » - Sandrine Lebois, déléguée générale de l'AFCRT

