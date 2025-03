Budget 2025-2026 : Le Réseau des CCTT salue les investissements en innovation

QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Le Réseau des centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT) accueille avec enthousiasme les investissements en innovation prévus dans le budget 2025-2026 du gouvernement du Québec. Ces mesures audacieuses, qui capitalisent sur la capacité d'innovation des organisations québécoises, tombent à point alors que l'économie du Québec fait face aux vents contraires qu'imposent les récents tarifs douaniers provenant des États-Unis.

En dynamisant l'économie québécoise par la réalisation de projets d'entreprises, la poursuite de l'Offensive de transformation numérique et le soutien des ambitions internationales des réseaux d'affaires et des entreprises d'ici, le gouvernement du Québec aide les entreprises québécoises à passer au travers de cette crise tarifaire.

L'ombre des nouvelles barrières commerciales rappelle l'importance d'accroitre notre capacité à innover. En aidant les PME à fort potentiel avec la mise en place du Plan PME 2025-2028, le gouvernement fournit l'accompagnement dont elles ont besoin pour assurer leur développement et leur croissance. Les mesures annoncées, telles que l'instauration d'un crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation (CRIC), un nouveau régime fiscal complémentaire au soutien fiscal du gouvernement fédéral s'appliquant à la recherche fondamentale et appliquée, le développement expérimental et la précommercialisation, positionnent favorablement les organisations québécoises dans le continuum d'innovation. Le Réseau des CCTT tient à souligner les mesures favorisant la recherche collaborative dans les secteurs stratégiques et prioritaires du Québec tels que l'intelligence artificielle et les sciences de la vie.

L'apport des régions à la création de richesse, créneau de développement par excellence du dispositif des CCTT, anime considérablement les différentes escouades du Réseau des CCTT. La diversification de l'industrie des produits forestiers et le renforcement des collaborations entre les acteurs du secteur bioalimentaire par l'innovation positionneront favorablement le Québec pour les années à venir.

« Les 59 CCTT accompagnent annuellement plus de 6000 entreprises dans leur processus d'innovation. Ces différentes formes de soutien pour les PME québécoises s'arriment avec la nécessité de diversifier les marchés et de développer de nouveaux produits. Combiné aux mesures visant l'amélioration de la productivité et de l'efficience en entreprise, le gouvernement du Québec donne les moyens aux organisations d'ici de s'adapter à l'incertitude économique. Les CCTT sont des catalyseurs d'innovation idéaux pour relever les défis d'aujourd'hui! », affirme Nancy Déziel, présidente du Réseau des CCTT et directrice générale du CNETE, CCTT en électrochimie et technologies environnementales.

Le Réseau des CCTT souligne l'effort marqué du gouvernement pour soutenir le développement social de la population québécoise en encourageant l'éducation et le développement des jeunes, en assurant une meilleure prestation des soins de santé et des services sociaux, en favorisant le bien-être des personnes vulnérables tout en mettant en valeur l'identité québécoise et la langue française.

Les 59 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices, répartis à travers le Québec, sont prêts à accompagner les organisations québécoises pour traduire ces annonces budgétaires en résultats concrets.

