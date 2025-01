Bilan positif pour le programme « Mon succès numérique »

QUÉBEC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le Réseau des CCTT - Synchronex dévoile les statistiques menant à la réussite du programme « Mon succès numérique », une initiative clé du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique. Lancé en 2023, ce programme exemplaire a permis de soutenir l'innovation, la compétitivité et la modernisation des entreprises québécoises dans un contexte où la transformation numérique est devenue essentielle pour prospérer et augmenter sa productivité dans une économie en constante évolution.

Logo du programme Mon succès numérique découlant de l'offensive de transformation numérique du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. (Groupe CNW/Le Réseau des CCTT – Synchronex)

Depuis sa mise en œuvre, « Mon succès numérique » a généré des retombées significatives pour les entreprises et les organisations québécoises :

11,6 M$ investi par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie générant des investissements privés de 5,2 M$

709 projets d'innovation et de recherche appliquée réalisés

526 entreprises accompagnées dans toutes les régions du Québec

2184 organisations sensibilisées à l'importance de la transformation numérique

« Ce programme représente une étape majeure pour l'implantation de technologies numériques au sein des organisations d'un bout à l'autre du Québec. Nous avons su mobiliser l'expertise des CCTT et créer des solutions concrètes adaptées aux besoins des entreprises d'ici. En atteignant - et même dépassant - les objectifs fixés, nous ressentons un profond sentiment de devoir accompli. Cela démontre non seulement la pertinence de notre réseau, mais également la puissance de la mutualisation pour répondre aux défis de notre société. » souligne Étienne Dansereau, directeur des programmes et mutualisation au Réseau des CCTT - Synchronex.

L'Escouade numérique, fer de lance de cette initiative, a su répondre à une demande croissante des entreprises québécoises en transformation numérique. Sébastien Houle, représentant de l'Escouade numérique et directeur général de Productique Québec, CCTT en technologies numériques, déclare : « Nous avons constaté un bond colossal dans les capacités numériques des entreprises que nous avons accompagnées. Cette initiative a montré que lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons transformer des défis en opportunités. Bien que cette subvention prenne fin, nous tendons la main aux entreprises du Québec souhaitant augmenter leur productivité : notre expertise reste à votre service, et nous sommes prêts à collaborer à de nouvelles initiatives afin de soutenir votre croissance. »

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

À propos de l'escouade numérique

L'escouade numérique du Réseau des CCTT regroupe plusieurs centres aux expertises complémentaires ; des experts du numérique qui forment une équipe pluridisciplinaire inestimable pour la réalisation de projets de transformation numérique complexes.

C2T3 : CCTT en télécommunication

CDRIN : CCTT en intelligence numérique

CIMEQ : CCTT en microélectronique

CIMMI : CCTT en imagerie numérique et médias interactifs

CGQ : CCTT en géomatique

CPA : CCTT en production automatisée

CRVI : CCTT en robotique et vision industrielles

CyberQuébec : CCTT en cybersécurité

InnovLOG : CCTT en logistique

ITMI : CCTT en maintenance industrielle

JACOBB : CCTT en intelligence artificielle appliquée

Mécanium : CCTT en mécatronique et en mécanique industrielle

OPTECH : CCTT en optique photonique

Productique Québec : CCTT en technologies numériques

Solutions Novika : CCTT en technologie physique

Pour information et entrevues : Samuel Gervais -- Conseiller aux relations médias, [email protected], 819-699-3080 (téléphone ou texto)