Le MEIE coupe sans préavis dans le financement de base des CCTT : un dur coup pour les PME et les régions

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion de leur rencontre annuelle, les 59 directions générales des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) s'unissent pour dénoncer la décision du ministère l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) de retirer sans préavis le financement de base accordé aux CCTT, un geste qui compromet directement l'avenir des 59 CCTT ayant généré un chiffre d'affaires de 175M$. Les 2400 expert.es du Réseau des CCTT ont réalisé en 2022 plus de 13 000 projets au bénéfice de plus de 5 600 entreprises et organisations de partout au Québec.

Le financement visé représente 5,1M$, soit près de 20 % du soutien financier de base des CCTT et permet de structurer l'ensemble des activités de recherche et d'accompagnement des entreprises. Les conséquences anticipées sont claires : diminution de la capacité d'accompagnement des entreprises, pertes d'emplois spécialisés, fuites d'expertise, et affaiblissement de l'habilité d'innovation des régions du Québec. Le MEIE justifie cette décision par un recentrage de ses priorités et rappelle que le financement de base des CCTT relève désormais exclusivement du ministère de l'Enseignement supérieur (MES). Dans un contexte de restrictions budgétaires importantes et de coupures historiques des établissements du réseau collégial, cette décision s'inscrit donc dans une logique administrative qui ne tient toutefois pas compte de la réalité et de la fragilité de notre écosystème.

Un paradoxe gouvernemental criant

Alors que le gouvernement du Québec multiplie les annonces sur l'importance de l'innovation pour la compétitivité des PME, le MEIE choisit de sabrer dans un dispositif efficace, agile, et reconnu sur le terrain. Depuis plus de 40 ans, les CCTT soutiennent les PME québécoises là où elles sont, avec une expertise de proximité, tout en collaborant avec les acteurs économiques des régions du Québec.

« Il est incohérent de parler de souveraineté économique, de développement régional et d'innovation sans soutenir les structures qui livrent, chaque jour, des résultats tangibles pour les entreprises québécoises. Cette coupure s'ajoute aux modifications et fermetures de programmes qui pénalisent déjà les CCTT depuis plusieurs années. », affirme Nancy Déziel, présidente du Conseil d'administration du Réseau des CCTT - Synchronex.

Les députés et les acteurs socio-économiques interpellés par leurs communautés

Face à cette décision, les 59 CCTT lancent un appel à leurs députés et acteurs socio-économiques locaux : portez la voix des entrepreneurs, des manufacturiers, des producteurs, des coopératives et des organismes de vos communautés. Ce sont eux, les véritables perdants de cette décision.

Alors que chaque région du Québec fait face à de multiples défis, les CCTT agissent comme leviers d'innovation et sont des catalyseurs de productivité et d'efficience. Les couper, c'est fragiliser directement le tissu entrepreneurial québécois.

Le Réseau des CCTT exhorte donc le gouvernement à reconsidérer cette décision injustifiée et à reconnaître, par des gestes concrets, le rôle stratégique des CCTT dans le redéploiement de l'économie québécoise.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

Source : Le Réseau des CCTT, Pour information et entrevues : Samuel Gervais -- Conseiller aux relations médias, [email protected], 819-699-3080 (téléphone ou texto)