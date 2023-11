Le gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse signent un nouveau traité de coproduction qui renforcera les liens entre leurs deux pays en matière de productions audiovisuelles

MONTRÉAL, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une cérémonie de signature qui s'est tenue à Montréal, Son Excellence Alain Berset, président et conseiller Fédéral aux affaires intérieures de la Confédération suisse, et l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, accompagnée de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, ont signé conjointement un traité modernisé de coproduction audiovisuelle entre le Canada et la Suisse. La cérémonie a eu lieu en marge du Festival de films CINEMANIA de Montréal, où la Suisse est le pays à l'honneur cette année.

Le Canada et la Suisse entretiennent des relations culturelles solides et diversifiées, fondées sur des valeurs communes. Au cours de la dernière décennie, les deux pays ont réalisé ensemble 6 coproductions, pour des budgets combinés de plus de 21,4 millions de dollars.

Ce nouveau traité de coproduction remplacera celui actuellement en vigueur, qui avait été signé en 1987. Il sera plus avantageux pour les industries audiovisuelles des deux pays et pour le développement de leurs échanges économiques et culturels. Ce traité offrira aux professionnels suisses et canadiens une plus grande facilité de collaboration pour la réalisation d'œuvres cinématographiques, télévisuelles et vidéo. Il fournira un cadre de coproduction plus moderne et plus souple qui tient compte de la réalité des tournages modernes et des orientations futures. Ce traité représente l'aboutissement d'un ambitieux travail conjoint entre la Suisse et le gouvernement du Canada, et s'inscrit dans les efforts de ce dernier pour moderniser les traités de coproduction internationaux.

La ratification et la mise en œuvre de ce nouveau traité comportent plusieurs étapes. Lorsqu'il entrera en vigueur, il créera de nouvelles possibilités commerciales et culturelles importantes pour les industries audiovisuelles canadienne et suisse.

Citations

« Le Canada et la Suisse entretiennent des liens étroits, notamment grâce à leur usage commun de la langue française. Pour le Canada, la Suisse est un partenaire précieux dans le monde de la collaboration audiovisuelle. Nous avons la chance d'avoir signé cette nouvelle entente, l'aboutissement de nos efforts visant à moderniser le traité précédent. Elle apportera un soutien accru à nos industries culturelles, en plus de resserrer les liens d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays. Nous nous réjouissons de ce partenariat où la culture sert de pont pour promouvoir et partager l'excellence artistique. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Depuis longtemps, le Canada et la Suisse entretiennent des relations bilatérales étroites et des liens interpersonnels très proches, et nous sommes ravis d'officialiser cette entente, ce qui permettra une collaboration encore plus solide entre nos industries audiovisuelles ainsi que des échanges économiques et culturels importants. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

« Ce nouvel accord de coproduction confirme l'excellente collaboration entre le Canada et la Suisse. Il permet aussi de renforcer les liens culturels et linguistiques existants entre nos deux pays. »

- Son Excellence Alain Berset, président et conseiller Fédéral aux affaires intérieures de la Confédération suisse

Les faits en bref

Les traités de coproduction audiovisuelle sont des ententes signées par deux pays. Ils permettent à des producteurs canadiens et étrangers de mettre en commun leurs ressources créatives, techniques et financières pour coproduire des projets audiovisuels.

Le Canada a des ententes avec 59 pays partenaires. La liste complète des traités de coproduction du Canada est disponible sur le site Web de Téléfilm Canada.

Liens connexes

Coproduction audiovisuelle régie par un traité

Téléfilm Canada : Coproductions

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]