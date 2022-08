Signature au Service de sécurité incendie de la Municipalité de Beauharnois

BEAUHARNOIS, QC, le 19 août 2022 /CNW Telbec/ - Hier soir, le syndicat représentant les 33 pompiers à temps partiel de la Ville de Beauharnois a signé sa première convention collective sous la bannière du Syndicat canadien de la fonction publique.

Auparavant représentés par le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, les membres ont choisi de se joindre au SCFP en août 2021.

Puisqu'aucune entente n'était intervenue, malgré plusieurs rencontres en présence d'un médiateur, la section locale avait été convoquée au Conseil des règlements de différends.

Les parties ont donc repris les négociations sur les points litigieux et une entente de principe a été conclue le 22 décembre 2021. Lors d'une assemblée syndicale, les membres de la section locale ont entériné à 92 % pour le nouveau contrat de travail lequel sera d'une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024.

Celui-ci prévoit notamment une bonification des primes pour le téléphone cellulaire et les repas ainsi qu'un nouveau plan de formation plus accessible aux employés. De plus, la rémunération minimale lors des appels d'urgence sera de quatre heures plutôt que de trois auparavant.

Il est important de souligner que quatre griefs ont été réglés dans le cadre de cette négociation et quatre pompiers congédiés ont été réintégrés dans le service.

La précédente convention était échue depuis le 31 décembre 2018.

