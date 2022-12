Signature au service d'incendie de Sainte-Anne-des-Plaines

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les représentant(e)s du Syndicat des pompiers et pompières de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines, dans la région des Basses-Laurentides, ont signé cet après-midi leur nouvelle convention collective.

La trentaine de pompiers et pompières, comprenant quatre permanents et un préventionniste à temps plein, étaient sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2021.

D'une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, celui-ci prévoit un rattrapage salarial de 12 % pour l'année 2022, une augmentation salariale de 2,25 % pour les années 2023 et 2024 et d'un minimum de 2 % pour celles subséquentes. Une clause de parité avec les cols bleus et les cols blancs a également été négociée entre les parties.

La convention comporte aussi une bonification substantielle des périodes de vacances, des jours de congé de maladie, des libérations syndicales ainsi que l'ajout d'une clause de sécurité d'emploi advenant un changement organisationnel. De plus, la prime de garde externe sera majorée entre 3 % et 4 % annuellement pour les années 2023 à 2026.

Il n'aura fallu que trois rencontres entre les parties pour arriver à une entente de principe au mois d'octobre dernier. Par la suite, cet accord a été entériné à 91 % le 21 novembre par les membres réunis en assemblée syndicale.

« La signature de cette nouvelle convention collective démontre que des relations de travail respectueuses permettent d'aboutir à des résultats satisfaisants pour les deux parties », a déclaré Maxime Valade, conseiller syndical du SCFP.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

