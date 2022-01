Signature au Golf Dorval

MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les 33 employé(e)s cols bleus et cols blancs de Golf Dorval ont signé aujourd'hui leur nouvelle convention collective.

Les membres s'étaient réunis en assemblée générale ce matin et avaient voté à 92 % pour l'entente de principe conclue entre le syndicat et la direction. La convention collective était échue depuis le 1er janvier dernier.

D'une durée de quatre ans, cette dernière comporte des augmentations salariales totales de 10,5 % en plus d'une bonification des journées de maladie et mobiles pour les personnes salariées régulières ainsi que l'ajout de deux congés de maladie monnayables pour le personnel saisonnier.

Ce nouveau contrat de travail comprend également une hausse du montant alloué pour l'achat de bottes de sécurité et d'outils destinés aux mécaniciens. De plus, des rabais sur les parties de golf sont accordés à tout le personnel.

« Nous sommes très fiers des clauses que nous avons négociées. Dans un climat de respect mutuel, nous sommes parvenus à une entente gagnant-gagnant. Le personnel a bien hâte de retrouver la population l'été prochain! », a déclaré Caroline Labelle, conseillère syndicale du SCFP.

Rappelons que Golf Dorval est un parcours de golf public, propriété de la Ville de Dorval. Celui-ci comprend, entre autres, un 18 trous, un champ de pratique, des salles de réception ainsi qu'un golf miniature.

