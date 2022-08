Signature à la Municipalité de Saint-Ubalde

SAINT-UBALDE, QC, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - Hier, le syndicat représentant la dizaine d'employé(e)s cols bleus et blancs de la Municipalité de Saint-Ubalde, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, a signé une nouvelle convention collective.

D'une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027, le contrat de travail prévoit des hausses salariales totales de 15 %, en plus d'un rattrapage de 1,25 $ de l'heure, applicable immédiatement.

Parmi les gains normatifs, notons la bonification du nombre de journées pour affaires syndicales, l'amélioration des horaires de travail, la mise en place du télétravail, l'amélioration des quantums de vacances ainsi que l'ajout de deux journées de maladie.

« Il est difficile de suivre l'inflation avec des hausses salariales. Cependant, les employeurs doivent comprendre que l'amélioration de la qualité de vie, avec des horaires flexibles, des journées de congé supplémentaires et le télétravail, est un bon moyen pour recruter et retenir le personnel, » a affirmé Mario Jean, conseiller du SCFP.

