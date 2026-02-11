Signaleur de chantier écrasé par une remorque basculante sur un chantier : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise 9358-4753 Québec inc., le 4 avril 2025, sur un chantier de construction situé sur la rue Robert-Bernard à Drummondville. L'enquête a permis de déterminer que le travailleur est décédé après avoir été écrasé par la remorque basculante d'un tracteur routier lors d'une manœuvre de recul.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité par une planification préalable de l'accès au chantier. Une planification sécuritaire de celui-ci aurait permis que l'entrée et la sortie des véhicules affectés aux travaux s'effectuent en marche avant, sans manœuvre de recul et sans avoir recours à un signaleur de chantier.

Travailleur écrasé lors d'une manœuvre de recul

Le jour de l'accident, un signaleur de chantier contrôlait la circulation des usagers de la route tout en dirigeant les manœuvres de recul des camionneurs affectés à la livraison de la pierre concassée. Vers 7 h 45, un tracteur routier muni d'une remorque basculante était stationné, en attente, le long de la rue. Au moment où une automobiliste s'est dirigée vers l'entrée donnant accès à son lieu de travail, le signaleur de chantier s'est immobilisé derrière la remorque basculante. C'est alors que le camionneur a entrepris une courte manœuvre de recul, pour se diriger vers le chemin d'accès en construction, sans apercevoir le signaleur de chantier. Ce dernier a été heurté et écrasé par la remorque basculante. Les secours ont été appelés sur les lieux et le signaleur de chantier a été transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Le conducteur du tracteur routier muni d'une remorque basculante a entrepris une manœuvre de recul sans être dirigé et a heurté le signaleur de chantier qui se trouvait directement derrière celle-ci.

Une planification insuffisante de l'accès au chantier, incluant la gestion des manœuvres de recul, exposait le signaleur de chantier à un danger de heurt.

La gestion et le contrôle de la circulation des usagers de la route par un signaleur de chantier exposaient ce dernier à un danger de heurt alors qu'une telle mesure aurait pu être évitée.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés aux manœuvres de recul sur les chantiers de construction, des solutions existent, notamment :

Avant le début des travaux, le maître d'œuvre doit planifier la circulation des véhicules de manière à limiter ces manœuvres. Si la manœuvre de recul ne peut être éliminée, deux options sont possibles :

Prévoir une aire de recul balisée et réservée uniquement à cette fin où personne ne peut circuler à pied. Prévoir la présence d'un signaleur de chantier pour guider le conducteur du véhicule tout au long de la manœuvre de recul. C'est la seule personne qualifiée et autorisée pour diriger une telle manœuvre.

Mettre en place des mesures de sécurité pour protéger toute personne qui circule sur le chantier.

Élaborer un plan de circulation pour la circulation à l'intérieur du chantier, avant le début des travaux, lorsqu'il est prévu que le chantier occupera simultanément au moins 10 travailleurs. Ce plan doit être disponible sur le chantier en tout temps et être mis à jour selon l'évolution des travaux.

Prévoir un accueil au chantier pour informer toute personne qui doit y circuler des mesures de sécurité et des règles de circulation prévues sur le site.

Le maître d'œuvre doit inclure dans sa planification la circulation sur les lieux mêmes du chantier, mais également les entraves routières occasionnées par la circulation des véhicules de chantier. Il doit donc :

en se référant au chapitre 4 du Tome V - Signalisation routière , utiliser le dessin normalisé approprié à la situation de travail, ou obtenir un plan de signalisation signé et scellé par un ingénieur si un dessin normalisé n'est pas applicable tel quel ;

, utiliser le dessin normalisé approprié à la situation de travail, ou obtenir un plan de signalisation signé et scellé par un ingénieur si un dessin normalisé n'est pas applicable tel quel ; installer la signalisation conformément au dessin normalisé ou au plan de signalisation et délimiter les aires de travail à l'aide de repères visuels.

Suivis de l'enquête

Le rapport d'enquête sera distribué aux associations sectorielles paritaires, aux gestionnaires de mutuelles de prévention, aux partenaires ainsi qu'aux associations d'employeurs ou de travailleurs pouvant être concernés par cette enquête. Il sera également diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études Conduite d'engins de chantier ou Transport par camion ainsi que transmis aux organismes qui offrent la formation de signaleur de chantier.

