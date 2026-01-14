Chute mortelle d'un couvreur de Des Roches et Fils inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LONGUEUIL, QC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Des Roches et Fils inc., le 14 mai 2025, sur un chantier de construction à Boucherville.

L'enquête a permis de déterminer que le travailleur est décédé après avoir fait une chute de 5,15 mètres à la suite d'une planification inadéquate des travaux en hauteur et d'une gestion déficiente de l'intensité du travail en période de chaleur.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité notamment si le harnais du travailleur avait été relié à un système d'ancrage par une liaison d'arrêt de chute.

Chute de 5,15 mètres

Le jour de l'accident, l'administrateur de l'entreprise et un couvreur se trouvaient sur un chantier résidentiel sur la rue Pierre-Conefroy, à Boucherville, et s'affairaient à la réfection d'une section d'un toit. Pour ce faire, ils retiraient des bardeaux existants et remplaçaient certaines sections de contreplaqué, au soleil, lors d'une des premières journées chaudes et humides de l'année. Tandis qu'ils installaient les matériaux isolants sur le toit, le couvreur a présenté plusieurs signes de malaises, entre autres de la fatigue et de la confusion. Le couvreur s'est assis sur le pignon pour prendre une pause. Alors qu'il se relevait, il a perdu l'équilibre, a dévalé la pente gauche du toit et a chuté au sol. Les secours ont été appelés sur les lieux et le couvreur a été transporté au centre hospitalier. Son décès a été constaté durant le transport.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur s'est exposé à une chute de 5,15 mètres alors qu'il était présent sur la pente gauche de la toiture.

L'absence de planification et de contrôle des mesures de protection contre les chutes exposait le travailleur à un danger de chute de hauteur.

La gestion de l'intensité de travail et de la faible acclimatation en période de chaleur était déficiente.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents durant des travaux sur un toit en pente lors de journées de chaleur, des solutions existent, notamment :

s'assurer que les travailleurs sont protégés lorsqu'ils sont exposés à un risque de chute de plus de 3 mètres, entre autres par le port d'un harnais de sécurité relié à un système d'ancrage par une liaison d'arrêt de chute si la pente est supérieure à 19° (4/12);

évaluer le niveau de risque par temps chaud, surtout lors de vagues de chaleur, et mettre en place des mesures préventives pour fournir des conditions sécuritaires.

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, particulièrement aux associations d'employeurs ou de travailleurs et à leurs partenaires pouvant être concernés par l'enquête, de même qu'au ministère de l'Éducation qui le diffusera dans les établissements d'enseignement concernés.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liées aux chutes de hauteur : Fiche tolérance zéro | Chutes de hauteur

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liées aux coups de chaleur : Coup de chaleur

