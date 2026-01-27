Brûlures graves subies par un électricien de l'entreprise SCE Électrique inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LONGUEUIL, QC, le 27 janv. 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant blessé gravement un travailleur de l'entreprise SCE Électrique inc. le 30 juillet 2025, dans un marché d'alimentation de Saint-Constant.

L'enquête a établi que le travailleur a été brûlé lorsqu'une déflagration s'est produite au niveau de l'alimentation du disjoncteur principal alors qu'il se tenait à proximité et qu'il effectuait une tâche sous tension. Des lacunes dans la supervision sont également en cause. Ainsi, ces défaillances n'ont pas permis de détecter les manquements aux mesures de sécurité et aux directives établies. La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si la tâche avait été accomplie hors tension, car le danger électrique aurait alors été éliminé.

Brûlé aux deuxième et troisième degrés

Le jour de l'accident, l'électricien se tenait devant le coffret de branchement d'un marché d'alimentation situé à Saint-Constant. Il devait raccorder les câbles d'une génératrice au système électrique principal de l'établissement, en prévision d'une interruption de courant du fournisseur d'électricité. Pour ce faire, l'électricien a mis hors tension les disjoncteurs dans le panneau de distribution, puis a fermé le disjoncteur principal. Après s'être assuré de l'absence de tension dans la partie supérieure du coffret de branchement, l'électricien a entamé une tâche dans la partie inférieure du coffret, qui était toujours sous tension. À ce moment, une déflagration s'est produite dans le panneau inférieur du coffret de branchement, atteignant l'électricien. Les secours ont été demandés sur place. L'électricien a été transporté au centre hospitalier, où des brûlures aux deuxième et troisième degrés ont été constatées.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

une déflagration électrique s'est produite dans la zone de l'alimentation du disjoncteur principal alors que le travailleur se trouvait à proximité;

une tâche effectuée sous tension exposait le travailleur au danger électrique;

des lacunes dans la supervision ne permettaient pas de détecter les manquements aux mesures de sécurité et aux directives établies.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés aux travaux sur des installations électriques, il existe des solutions, notamment :

respecter l'interdiction d'accès à l'installation électrique du fournisseur d'électricité;

toujours effectuer les travaux hors tension;

suivre les règles de sécurité électrique prescrites par le RSST, la norme CSA Z462 et la CMEQ lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer le travail hors tension.

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, notamment aux associations d'employeurs ou de travailleurs, à ses partenaires susceptibles d'être concernés par l'enquête ainsi qu'au ministère de l'Éducation qui les diffusera dans les établissements scolaires visés.

Source : Josée Sabourin, responsable des communications

CNESST - Service de prévention-inspection - Rive-Sud

Téléphone : 450 272-6656

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail