Décès d'une signaleuse routière de l'entreprise Excapro inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAINT-JÉRÔME, QC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à une signaleuse routière de l'entreprise Excapro inc., le 21 mai 2025, sur un chantier de construction à Saint-Jérôme.

L'enquête a permis de déterminer que la travailleuse a été écrasée mortellement par une chargeuse lors d'une manœuvre de recul, alors qu'elle se trouvait sur la chaussée pour diriger la circulation des usagers de la route et des camions accédant au chantier. De plus, l'entreposage des matériaux et des équipements à l'extérieur de l'aire de travail délimitée a généré de la coactivité entre les véhicules du chantier et la signaleuse routière. Finalement, la gestion des travaux de génie civil relatifs aux manœuvres de recul et à la signalisation était déficiente, ce qui exposait les travailleuses et travailleurs ainsi que les usagers de la route à un danger d'écrasement.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si des plans de circulation et de signalisation routière conformes à la réglementation avaient été préparés et appliqués et si des modes de contrôle qui réduisent l'exposition au danger pour un signaleur routier avaient été privilégiés. En outre, pour la reprise des travaux, le nouveau plan de circulation prévoyait l'entrée des camions en marche avant et le nouveau plan de signalisation ne prévoyait pas la présence de signaleurs routiers aux accès du chantier.

Écrasée par une chargeuse

Le jour de l'accident, la signaleuse routière se trouvait au coin des rues Gauthier et Pilon, à Saint-Jérôme, et dirigeait la circulation des usagers de la route ainsi que des manœuvres de recul des camions à benne accédant au chantier de construction. Un camionneur, positionné au centre de la rue Pilon, se préparait à effectuer une manœuvre de recul sur la rue Gauthier en direction nord. Tandis que la signaleuse routière se dirigeait au centre de l'intersection pour guider une automobile qui était en déplacement sur la rue Gauthier en direction nord, tout en avisant le camionneur du passage de celle-ci, une chargeuse du chantier effectuait une manœuvre de recul dans l'intersection. C'est alors que la signaleuse routière a été heurtée, puis écrasée par la chargeuse. Les secours ont été appelés sur les lieux et son décès a été constaté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Lors d'une manœuvre de recul, la chargeuse écrase la signaleuse routière qui se trouve sur la chaussée pour diriger la circulation des usagers de la route ainsi que les camions accédant au chantier.

L'entreposage des matériaux et des équipements à l'extérieur de l'aire de travail délimitée génère de la coactivité entre les véhicules du chantier et la signaleuse routière.

La gestion des travaux de génie civil est déficiente en ce qui concerne les manœuvres de recul et la signalisation, ce qui expose les travailleurs et les usagers de la route à un danger d'écrasement.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de manœuvres de recul sur les chantiers de construction, des solutions existent, notamment :

en se référant au chapitre 4 du Tome V - Signalisation routière, utiliser le dessin normalisé approprié à la situation de travail ou obtenir un plan de signalisation signé et scellé par un ingénieur si un dessin normalisé n'est pas applicable tel quel;

installer la signalisation conformément au dessin normalisé ou au plan de signalisation et délimiter l'aire de travail à l'aide de repères visuels;

si un contrôle de la circulation des usagers de la route est nécessaire, privilégier les modes de contrôle qui réduisent l'exposition au danger pour un signaleur routier;

s'il s'avère nécessaire d'utiliser des signaleurs routiers pour contrôler la circulation, cette mesure doit être en conformité avec le chapitre 4 du Tome V. De plus, il faut s'assurer que le signaleur routier se situe dans une position sécuritaire à l'extérieur des voies de circulation et de l'aire de travail, en fonction des dessins normalisés ou des plans de signalisation;

planifier la circulation des véhicules du chantier de sorte à séparer leur circulation de celle des piétons, incluant le signaleur routier, pour qu'il n'y ait pas de coactivité;

mettre en place des mesures de sécurité pour protéger toute personne qui circule sur le chantier;

élaborer un plan de circulation pour la circulation à l'intérieur du chantier avant le début des travaux s'il est prévu que les travaux occuperont 10 travailleurs ou plus sur le chantier, à un moment donné des travaux, et le maintenir à jour.

Recommandations et suivi de l'enquête

La CNESST transmettra également les conclusions de son enquête au MTMD. Elle lui recommandera de :

proposer une modification à la norme du Tome V -- Signalisation routière afin qu'elle privilégie des modes de contrôle de la circulation réduisant l'exposition d'un signaleur routier au danger de heurt et d'écrasement par les véhicules;

rendre gratuit l'accès au chapitre de la norme du Tome V, qui est réglementaire lors de travaux sur le chemin public, afin de permettre à un plus grand nombre de travailleurs et d'employeurs d'appliquer les mesures qui s'y retrouvent.

La CNESST recommandera à la Ville de Saint-Jérôme d'élaborer ses devis en tenant compte des différents modes de contrôle de la circulation qui permettent de réduire l'exposition au danger pour un signaleur routier, puisqu'il revient à l'ingénieur d'en faire l'évaluation.

La CNESST demandera à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) d'informer leurs membres concernant l'importance que les devis soient élaborés en tenant compte des différents modes de contrôle de la circulation qui permettent de réduire l'exposition au danger pour un signaleur routier, puisqu'il revient à l'ingénieur d'en faire l'évaluation.

La CNESST élaborera un aide-mémoire portant sur les modes de contrôle de la circulation qui réduisent l'exposition au danger pour un signaleur routier.

