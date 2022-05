SIGMA-RH fait l'acquisition de la société Horasphere

MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW/ - SIGMA-RH vient de compléter l'acquisition de la société Horasphere, éditeur du logiciel de gestion d'optimisation des horaires et de planification sous contraintes Timesphere, basée à Saguenay. SIGMA-RH propose dorénavant la suite SIRH la plus complète du marché, ajoutant à son offre des capacités approfondies de planification automatisée des horaires de travail.

Cette acquisition stratégique apporte de fortes opportunités de croissance à SIGMA-RH dans le domaine de la gestion avancée des temps. Les quarante experts d'Horasphere se joignent à ceux de SIGMA-RH, augmentant sa capacité de production et d'innovation. SIGMA-RH compte désormais plus de 120 employés au Québec et en France.

« L'ajout de capacités très poussées de gestion des temps nous permet de devenir un incontournable pour les PME et grandes entreprises qui avaient encore le réflexe de se tourner vers des suites américaines faute de solution locale. Cette acquisition confirme notre position de leader en solution de gestion des ressources humaines et bonifie notre offre globale. Nous serons ainsi mieux outillés pour nous tailler une place de choix dans les projets locaux et internationaux d'envergure. SIGMA-RH offrira d'ailleurs cette technologie à ses clients afin de mieux les servir. »

- Patrice Poirier, Président de SIGMA-RH

À propos de SIGMA-RH :

SIGMA-RH, fondée en 1992, est un éditeur de logiciel de gestion RH avec comme produits phares un SIRH (système d'information de gestion des ressources humaines) ainsi qu'un module Santé et sécurité au travail. L'entreprise possède une filiale en France depuis 2004. Déployée dans plus de 20 pays, sa solution modulaire permet la gestion des processus RH telle que la gestion des accidents de travail, des temps, des talents ou encore la gestion des relations de travail. La solution SIGMA-RH se démarque par sa flexibilité, sa transversalité et ses innovations, ainsi qu'avec de puissants outils de géolocalisation et d'analyse de données.

