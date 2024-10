SIGMA-RH lance une IA générative intégrée à son SIRH global

MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - SIGMA-RH, spécialiste de solutions RH, annonce le lancement d'une IA générative intégrée à son SIRH global. Cette innovation marque une étape décisive dans l'évolution de l'offre de SIGMA-RH, offrant aux entreprises un outil pour optimiser la gestion des ressources humaines avec une efficacité sans précédent.

Une IA pensée pour les RH

Intégrée dans le SIRH global de SIGMA-RH, cette IA générative est une véritable alliée RH.

Gestion de grands volumes de données : L'IA générative de SIGMA-RH offre une capacité de calcul et d'analyse inédite, permettant le traitement extrêmement rapide de très grands volumes de données. L'IA extrait, organise, analyse et résume les informations, puis restitue tout le contexte requis pour prendre les meilleures décisions.





: L'IA générative de SIGMA-RH offre une capacité de calcul et d'analyse inédite, permettant le traitement extrêmement rapide de très grands volumes de données. L'IA extrait, organise, analyse et résume les informations, puis restitue tout le contexte requis pour prendre les meilleures décisions. Une vitesse de saisie 5 fois plus rapide : Diminution de 80% du temps consacré à la saisie (élimination de la quasi-totalité des saisies manuelles), favorisant à la fois un gain de temps conséquent et une réduction des erreurs.





: Diminution de 80% du temps consacré à la saisie (élimination de la quasi-totalité des saisies manuelles), favorisant à la fois un gain de temps conséquent et une réduction des erreurs. Création automatique de documents RH : L'IA générative de SIGMA-RH assiste les RH pour la création de documents utiles tels que des résumés d'incidents ou de dossiers, des comptes-rendus d'entretiens, des questionnaires d'entretien personnalisés selon les CV des candidats, ou encore des communications interne liées aux ressources humaines.





: L'IA générative de SIGMA-RH assiste les RH pour la création de documents utiles tels que des résumés d'incidents ou de dossiers, des comptes-rendus d'entretiens, des questionnaires d'entretien personnalisés selon les CV des candidats, ou encore des communications interne liées aux ressources humaines. Gestion sécurisée et conforme des données : SIGMA-RH fournit une IA dédiée et privée, assurant la protection des données des organisations. Elle respecte les rôles et les niveaux d'accès configurés dans la solution SIGMA-RH, garantissant une gestion sécurisée et conforme des informations.

« L'impact de l'IA générative représente une avancée majeure pour les RH. Elle va rapidement devenir un outil essentiel dans la gestion des ressources humaines, et nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de cette transformation », souligne Patrice Poirier, président de SIGMA-RH.

L'IA suggère. Les RH décident.

L'IA de SIGMA-RH est conçue pour assister les professionnels RH. Loin de les remplacer, elle leur apporte au contraire de nouvelles capacités pour se concentrer sur les tâches où ils ont le plus de valeur ajoutée et être encore plus productif. Elle les assiste et les conseille, pour leur laisser prendre la décision finale.

L'IA saisit, organise, traite, analyse et résume les informations, fournissant tout le contexte nécessaire pour aider les équipes RH à prendre des décisions éclairées. Cet équilibre permet aux RH de bénéficier d'un soutien intelligent, tout en maintenant leur rôle central dans les décisions stratégiques.

« SIGMA-RH cherche toujours à innover pour simplifier le travail des professionnels RH. Avec cette IA générative, nous franchissons une étape décisive. Notre SIRH global enrichi par l'IA permet d'en faire plus, mieux et plus rapidement. Les RH peuvent désormais se concentrer sur l'humain et la stratégie », conclut Patrice Poirier.

À propos de SIGMA-RH

Fondée en 1992, SIGMA-RH est un éditeur de solutions RH et SIRH (Système d'Information de Gestion des Ressources Humaines), présent dans plus de 20 pays. La solution SIGMA-RH se distingue par sa flexibilité, son approche globale et ses innovations constantes. L'intégration de l'IA générative renforce l'engagement de SIGMA-RH à offrir des outils de gestion toujours plus performants, plaçant l'innovation au cœur de son développement.

