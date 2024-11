SIGMA-RH fait l'acquisition de la solution SOFE (Paie et Finance)

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - SIGMA-RH annonce l'acquisition de la solution SOFE, logiciel Paie et Gestion Financière de l'éditeur Berger-Levrault au Canada.

Cette acquisition stratégique permet à SIGMA-RH de répondre à une demande en hausse sur le marché en plus de proposer une solution SIRH complète, incluant la gestion de la paie et des finances dans son offre logicielle déjà étendue. Cette acquisition concerne principalement son marché canadien.

Les quarante spécialistes de SOFE rejoignent les équipes de SIGMA-RH, augmentant ainsi sa capacité de production et d'innovation. SIGMA-RH compte maintenant plus de 160 employés au Québec et en France. De nouvelles opportunités de croissance s'offrent également à SIGMA-RH.

« En alliant l'expertise de nos équipes aux capacités avancées de la suite SOFE, nous renforçons notre gamme de solutions intelligentes, répondant ainsi aux besoins des entreprises et organisations recherchant des solutions intégrées pour la gestion des ressources humaines, de la paie et des finances. Ce progrès stratégique nous positionne comme un leader du marché, prêt à soutenir les entreprises privées et les entités gouvernementales de toutes tailles dans leur transformation numérique. »

Patrice Poirier, Président de SIGMA-RH

À propos de SIGMA-RH :

SIGMA-RH, fondée en 1992, est un éditeur de logiciel RH et SIRH (système d'information de gestion des ressources humaines) ainsi qu'un module Santé et sécurité au travail. L'entreprise possède une filiale en France depuis 2004. Déployée dans plus de 20 pays, sa solution modulaire permet la gestion des processus RH. La solution SIGMA-RH se démarque par sa flexibilité, sa transversalité et ses innovations, ainsi qu'avec de puissants outils de géolocalisation et d'analyse de données.

À propos de Berger-Levrault:

Berger-Levrault est un éditeur de logiciel international basé en France qui s'adresse aux collectivités et administrations locales, aux établissements de santé, au monde de l'éducation et à l'industrie. Le Groupe implanté en Europe, au Maroc et au Canada compte 40 000 clients sur les 5 continents.

Berger-Levrault est le leader des solutions logicielles de Ressources Humaines et de Gestion Financière pour les secteurs public et parapublic en France et en Espagne, ainsi que le leader européen des solutions de gestion de maintenance.

Acteur de proximité solide et pérenne, Berger-Levrault collabore avec ses clients et partenaires pour rendre le monde plus simple et plus sûr grâce à un numérique sécurisé et accessible à tous.

Engagés dans une transformation numérique responsable, les 2 000 collaborateurs de Berger-Levrault agissent au quotidien pour être à la hauteur des enjeux sociétaux, économiques et environnementaux de leurs clients par la création de solutions digitales de confiance. berger-levrault.com

Liens :

www.sigma-rh.com | SOFE Paie | LinkedIn

Pour information:

Marie-Claude Marsolais, Cheffe des contenus et communication

Tél. +1 514 557-6935

Courriel : [email protected]

SOURCE Sigma-RH Solutions