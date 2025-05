MUNICH, 11 mai 2025 /CNW/ - Sigenergy a franchi une étape importante à l'occasion du salon Intersolar 2025 avec la présentation d'un événement de lancement exclusif à Brainlab Tower, à Munich, réaffirmant son engagement à bâtir un écosystème énergétique intelligent amélioré par l'IA. Plus de 500 invités ont participé à l'événement, qui soulignait l'ambition de l'entreprise de redéfinir l'avenir des systèmes énergétiques intelligents et axés sur l'utilisateur.

Depuis sa création en 2022, Sigenergy a pris rapidement de l'expansion dans plus de 60 pays, avec une forte augmentation des parts de marché en Europe, en Afrique et en Océanie dans les secteurs résidentiel et commercial, devenant ainsi l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de l'industrie.

« Chez Sigenergy, nous croyons que les systèmes énergétiques devraient réfléchir, apprendre et servir les gens », a déclaré Tony Xu, fondateur et chef de la direction de Sigenergy. « Nous entrons dans une ère où l'autonomie et l'intelligence ne sont pas des caractéristiques, mais des principes fondamentaux. C'est pourquoi nous investissons massivement dans l'IA. »

L'une des expressions les plus claires de l'investissement de Sigenergy dans l'intelligence est la nouvelle version de l'application mySigen 3.0. L'application illustre comment l'IA est intégrée de façon transparente pour améliorer l'ensemble de l'expérience de gestion de l'énergie. Grâce à des fonctions comme des flux d'énergie visualisés en temps réel, un assistant intégré alimenté par l'IA et une analyse d'utilisation personnalisée, il donne aux utilisateurs des renseignements plus précis, un contrôle plus intelligent et la capacité d'optimiser leur consommation d'énergie en toute confiance.

L'événement met également l'accent sur la philosophie axée sur les clients de Sigenergy. « Les idées les plus intelligentes proviennent souvent des personnes qui utilisent nos systèmes chaque jour : les installateurs, les propriétaires et nos partenaires », a déclaré M. Xu. « L'innovation commence par l'écoute. » En répondant directement aux commentaires des utilisateurs, Sigenergy veille à ce que son matériel et ses logiciels évoluent pour répondre aux besoins réels, ce qui les rend non seulement plus intelligents, mais aussi plus faciles à installer, à utiliser et à entretenir.

La soirée a également souligné les contributions des gens derrière l'essor rapide de Sigenergy, avec une cérémonie de remise de prix rendant hommage à ses partenaires (distributeurs et installateurs) les plus performants. Leur dévouement et leur expertise ont joué un rôle essentiel dans la prestation des solutions énergétiques intelligentes de Sigenergy dans un plus grand nombre de foyers et d'entreprises à travers le monde.

SOURCE Sigenergy Technology Co., Ltd.

