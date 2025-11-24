Roland Busch, président et chef de la direction, dévoilera des technologies et des applications industrielles alimentées par l'IA qui transformeront les secteurs de la fabrication, de l'infrastructure et des transports

ARLINGTON, Virginie, le 24 nov. 2025 /CNW/ - La Consumer Technology Association (CTA)® et Siemens annoncent que Roland Busch, président et chef de la direction de Siemens AG, prononcera un discours au CES® 2026, l'événement du secteur des technologies le plus influent au monde, Roland Busch présentera la façon dont Siemens développe l'IA, le jumeau numérique et la technologie d'automatisation pour avoir un impact réel et inaugurer une nouvelle ère de fabrication, d'infrastructure et de transport prêts pour l'IA, où les univers réel et numérique sont combinés pour transformer le quotidien.

Roland Busch, président et chef de la direction de Siemens AG Logo de Siemens

« L'IA et les jumeaux numériques révolutionneront les environnements industriels en simplifiant la conception, la planification, l'ingénierie, l'exploitation et la maintenance », a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction et vice-président, CTA. « Roland Busch et Siemens montrent comment l'IA, combinée aux données et aux vastes connaissances du domaine, peut réinventer des industries entières. Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau M. Busch qui prononcera le discours d'ouverture du CES; il explorera comment l'IA transforme la façon dont le monde conçoit, construit et crée des liens. »

Siemens expliquera également comment ses technologies alimentées par l'IA, son expertise dans le domaine et son écosystème complémentaire de partenaires permettent à l'IA de prendre de l'expansion dans le monde réel. En collaboration avec ses clients et ses partenaires, Siemens présentera des technologies de pointe qui transforment les secteurs de la fabrication, de l'infrastructure et des transports.

« L'accès à une nouvelle technologie à vocation générale est toujours un moment déterminant : Il y a eu un monde avant et après l'électricité. Il y a eu un monde avant l'IA, et à l'heure actuelle, nous faisons la transition vers un monde qui en fait pleinement usage, y compris dans les usines, les immeubles, les réseaux et les transports », a déclaré M. Busch. « Siemens est le chef de file mondial de l'IA industrielle - l'IA pour le monde réel - transmettant des renseignements à chaque machine, chaque appareil et chaque élément d'infrastructure. Nous disposons des données, du savoir-faire du domaine et de la confiance de nos clients et de nos partenaires avec lesquels nous faisons croître l'IA industrielle. Au CES, nous montrerons comment nous transformons cette occasion unique en avantages concrets pour les industries et la société. »

Titulaire d'un doctorat en physique et comptant plus de 30 ans d'expérience chez Siemens, Roland Busch s'est avéré un promoteur de la numérisation et de l'infrastructure intelligente dans le monde entier. Sous sa direction, Siemens a été nommée parmi les meilleures entreprises au monde en 2025 selon TIME. De l'automatisation industrielle et des systèmes énergétiques à l'épreuve du temps aux infrastructures adaptatives, Siemens trace une trajectoire d'IA industrielle qui permet aux industries de devenir plus concurrentielles, résilientes et durables.

« Siemens incarne l'esprit du CES - où la créativité humaine rencontre la transformation technologique », a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente, CTA. « Alors que nous explorons comment l'IA redéfinit les relations entre les humains, les machines et les idées, le leadership de Siemens aidera à donner le ton pour l'avenir. »

Roland Busch prendra la parole le mardi 6 janvier 2026 à 8 h 30 (HNP), après le discours sur l'état de l'industrie de la CTA, dans la salle Palazzo au Venetian. Madame Lisa Su, d'AMD et les dirigeants Joe Creed de Caterpillar, Yannick Bolloré de Havas et Vivendi, et Yuanqing Yang de Lenovo prononceront également des discours au CES 2026. L'événement comprendra également une entrevue « All-In » avec McKinsey et General Catalyst.

Visitez le kiosque Siemens 8725 au North Hall du Las Vegas Convention Center (LVCC). Les visiteurs du CES pourront découvrir directement des technologies et des cas d'utilisation par les clients qui définissent la prochaine vague d'innovation au centre d'expérience mobile de Siemens. Siemens diffusera également en direct une série d'entrevues à partir d'une cabine d'entrevues, mettant en vedette Roland Busch, ainsi que Peter Koerte, membre du conseil d'administration, chef de la technologie et chef de la stratégie de Siemens, des spécialistes de l'industrie et des clients qui partageront leurs perspectives prospectives claires. Ces deux expériences supplémentaires seront offertes au kiosque 8011 du hall nord du LVCC. Inscrivez-vous au CES 2026 pour découvrir l'avenir de l'IA, de l'industrie et de l'innovation.

À propos du salon CES®

Le salon CES est l'événement du secteur des technologies le plus influent au monde, et le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs occupent le devant de la scène. Détenu et organisé par la Consumer Technology Association (CTA®), le salon CES présente tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, visitez CES.tech et suivez le salon CES sur les médias sociaux.

Siemens AG est une entreprise technologique de premier plan axée sur l'industrie, l'infrastructure, la mobilité et les soins de santé. L'objectif de l'entreprise est de créer des technologies pour transformer le quotidien, pour tout le monde. En combinant le monde réel et le monde numérique, Siemens permet aux clients d'accélérer leurs transformations numériques de façon durable, ce qui rend les usines plus efficaces, les villes plus agréables et les transports plus durables. Chef de file de l'IA industrielle, Siemens tire parti de son vaste savoir-faire dans le domaine pour appliquer l'IA - y compris l'IA générative - à des applications réelles, rendant l'IA accessible et percutante pour ses clients de différents secteurs. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, un fournisseur mondial de technologie médicale de premier plan qui façonne l'avenir des soins de santé. Pour tout le monde. Partout. De façon durable.

Au cours de l'exercice 2025, qui a pris fin le 30 septembre 2025, Siemens Group a généré des revenus de 78,9 milliards d'euros et un bénéfice net de 10,4 milliards d'euros. Au 30 septembre 2025, l'entreprise employait environ 318 000 personnes dans le monde en appui à de ses activités continues. Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site Web à l'adresse https://www.siemens.com/.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)®

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA est la propriétaire et l'organisatrice du CES® - l'événement du secteur technologique le plus influent au monde. Retrouvez-nous sur le site CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

