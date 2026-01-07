LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /CNW/ - Le CES® 2026 ouvre officiellement ses portes aujourd'hui et accueille les visionnaires, les dirigeants sectoriels et politiques, les investisseurs et les médias dans le rendez-vous mondial de la technologie. S'étendant sur plus de 2,6 millions de pieds carrés nets, le CES 2026 est l'endroit où les idées novatrices prennent vie et où les innovateurs se présentent pour mettre en lumière les prochaines avancées technologiques. En tant qu'événement technologique le plus influent au monde, le CES est la convergence de plus de 4 100 exposants présentant l'innovation dans les domaines de l'accessibilité, de l'IA, de la santé numérique, de l'énergie, des solutions d'entreprise, du divertissement immersif, de la mobilité, du quantique, de la robotique et plus encore.

Le salon a donné le coup d'envoi avec deux Journées des médias remplies d'annonces majeures sur les produits et les partenariats et de démonstrations exclusives de produits. Organisé par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES 2026 se tient jusqu'au vendredi 9 janvier dans 13 lieux de Las Vegas, y compris le Las Vegas Convention Center (LVCC) nouvellement rénové. Le CES sera le premier événement à utiliser cet espace, marquant l'achèvement de la rénovation de 600 millions de dollars de l'ancien campus du LVCC.

« Le CES est l'endroit où les innovateurs se manifestent, où les entreprises s'accélèrent, où les partenariats s'enchaînent et où la technologie transforme les défis du monde réel en occasions audacieuses », déclare Gary Shapiro, président exécutif du conseil et chef de la direction de la CTA. « Nous sommes ravis de voir des innovateurs du monde entier se présenter et dévoiler les percées qui façonneront l'avenir. »

« Qu'il s'agisse de marques mondiales ou de startups pionnières, l'ensemble de l'écosystème technologique se réunit au CES », déclare Kinsey Fabrizio, président de la CTA. « Le CES, c'est là que l'innovation passe de l'idée à l'impact. Il n'y a pas de meilleur endroit pour voir comment la technologie peut améliorer la vie de millions de personnes. »

Le discours sur l'état de l'industrie de la CTA, prononcé par Shapiro et Fabrizio, a donné le ton - soulignant comment l'IA stimule l'innovation, le CES est le terrain d'essai où elle prend son envol et les gens sont au cœur de tout cela.

Discours

AMD

Lisa Su, présidente et chef de la direction d'AMD, a discuté de la façon dont le portefeuille de produits d'IA de l'entreprise et de vastes collaborations intersectorielles transforment la promesse de l'IA en un impact réel, soulignant que l'IA est partout et pour tous. Su a dévoilé de nouveaux produits axés sur l'intelligence artificielle, y compris la série Ryzen AI 400 pour les ordinateurs de nouvelle génération, le processeur graphique MI440X pour les entreprises et la plateforme de développement Ryzen AI Halo, mettant l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle depuis les centres de données jusqu'aux appareils périphériques et aux applications réelles avec des partenaires comme OpenAI. Elle a également fourni un aperçu préliminaire de sa plateforme à l'échelle des racks « Helios ». Michael Kratsios, conseiller en science et technologie du président, s'est joint à Su sur scène pour une conversation sur le rôle de la collaboration public-privé dans la promotion de l'innovation, de la compétitivité et des possibilités en matière d'IA. AMD a annoncé un engagement de 150 millions de dollars pour intégrer l'IA dans un plus grand nombre de salles de classe et de communautés.

Siemens

Le président et chef de la direction de Siemens AG, Roland Busch, a dévoilé des technologies pour accélérer la révolution industrielle de l'IA. Le fondateur et chef de la direction de NVIDIA, Jensen Huang, s'est joint à Busch sur scène pour élargir son partenariat en vue de construire le système d'exploitation de l'IA industrielle. Siemens a lancé le logiciel Digital Twin Composer pour alimenter le métavers industriel à grande échelle. Athina Kanioura, chef de la direction, Amérique latine et chef mondial de la stratégie et de la transformation de PepsiCo a discuté de la façon dont PepsiCo utilise le logiciel Digital Twin Composer pour simuler des mises à niveau de ses installations aux États-Unis et prévoit une mise à l'échelle mondiale. Siemens a souligné les nouvelles technologies pour accélérer la découverte de médicaments, la conduite autonome et l'efficacité des ateliers de fabrication. Dans le secteur manufacturier, Siemens a annoncé une collaboration pour intégrer l'IA industrielle aux lunettes Meta Ray-Ban IA.

Journées des médias (4 et 5 janvier)

Conférences de presse

Les grandes marques ont dévoilé des annonces importantes et suscité un engouement médiatique mondial lors de conférences de presse au Mandalay Bay. Huit entreprises y ont participé, dont Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto Group, Hisense, Hyundai, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc. et The LEGO Group.

CES Unveiled

CES Unveiled Las Vegas, l'événement médiatique officiel du CES 2026, a présenté plus de 225 entreprises et leurs innovations révolutionnaires, comme la brosse à dents gamifiée Kolibree de Baracoda pour enfants, le moniteur d'allaitement de Coro, l'appareil non invasif d'Earflo pour soulager la pression auditive des enfants, l'appareil d'exosquelette robotisé de Dephy, le preneur de notes IA portable de Plaud et les skis électriques de Skywheel.

CES Tech Trends to Watch

Brian Comiskey, directeur principal, innovation et tendances, CTA, et Melissa Harrison, vice-présidente, marketing et communications, CTA, présentent les tendances technologiques à surveiller du CES 2026. Cet événement réservé aux médias a donné un aperçu de l'avenir de la technologie, soulignant comment l'IA permet de personnaliser les expériences des consommateurs et de promouvoir les solutions de santé numériques pour soutenir une vie plus longue et en meilleure santé. Selon les prévisions pour les technologies grand public aux États-Unis, le secteur devrait générer des revenus de 565 milliards de dollars en 2026, soit une croissance de 3,7 % en glissement annuel.

Encore plus au CES

Avec un nombre record de candidatures au CES Innovation Awards® 2026, d'autres lauréats ont été récompensés cette semaine. Les participants peuvent découvrir certains produits gagnants en personne à la présentation des prix de l'innovation du CES au kiosque 50043 du Venetian.

Lors d'une coupe de ruban dévoilant la rénovation du LVCC et le début du CES, la CTA a annoncé son intention d'octroyer 125 000 $ pour soutenir deux grands projets de durabilité de la Ville de Las Vegas dans le cadre du programme Green Grants CES 2026. Cela comprend des contributions à l'initiative de plantation d'arbres à l'échelle de la ville et à la modernisation écoénergétique des lampadaires. Ces projets soutiennent les efforts de durabilité de Las Vegas et montrent que la collaboration entre le gouvernement, la communauté et la technologie peut produire des solutions efficaces.

Le CES Foundry, une nouvelle communauté réunissant les leaders en IA et en quantique, ouvrira ses portes le mercredi 7 janvier pour deux jours de programmation, de démonstrations et de réseautage au Fontainebleau. Le CES 2026 présente plus de 400 séances de conférences avec des sessions clés et des scènes comme Great Minds, Accessibility, C Space®, Digital Health, Innovation Policy Summit, Manufacturing, et plus encore. Plus de 1 300 conférenciers prendront la parole, dont des célébrités et des représentants gouvernementaux. Visitez CES.tech pour l'actualité en direct et les flux de la programmation du CES 2025.

Téléchargez l'application CES dans les boutiques d'applications Android et Apple pour planifier votre émission et naviguer sur place.

