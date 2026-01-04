LAS VEGAS, le 5 janv. 2026 /CNW/ - Alors que les pressions tarifaires et l'incertitude économique ont une incidence sur l'écosystème commercial, la Consumer Technology Association (CTA)® publie aujourd'hui ses prévisions sectorielles pour technologies grand public aux États-Unis indiquant que l'industrie devrait générer des revenus de 565 milliards de dollars en 2026, soit une croissance de 3,7% en glissement annuel. Ces prévisions sont dévoilées lors de l'événement Tech Trends to Watch de la CTA lors des Journées des médias au CES® 2026, au cours duquel les chefs de file de l'industrie se réunissent pour discuter des dernières innovations et évaluer l'année à venir.

Les perspectives soulignent la résilience de l'industrie à un moment charnière, alors que les entreprises traversent les défis économiques, changent leurs chaînes d'approvisionnement et exercent une pression croissante sur les dépenses de consommation.

« Alors même que les tarifs douaniers et les pressions économiques plus larges s'intensifient, les Américains continuent d'investir dans des technologies qui améliorent la productivité, la connectivité et la qualité de vie », déclare Gary Shapiro, président exécutif et CEO. « Mais l'impact de l'incertitude économique est de plus en plus visible à mesure que les entreprises progressent dans les stocks avant les tarifs douaniers et font face à des décisions plus sévères en matière de coûts vers 2026. »

Les prévisions montrent que même si la croissance globale demeure stable, le fardeau de la hausse des coûts diminue de façon inégale dans l'ensemble de l'industrie, les petites entreprises étant plus susceptibles de subir des pressions sur les marges ou des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Malgré les défis, les segments clés continuent de s'élargir. Les revenus du matériel devraient croître de 3,4%, tandis que les dépenses de consommation en logiciels et services devraient augmenter de 4,2%, pour atteindre près de 194 milliards de dollars. Toutefois, les livraisons unitaires devraient augmenter de seulement 0,7% en 2026.

Les consommateurs accordent de plus en plus la priorité à la valeur logicielle, s'ancrent aux services par abonnement et tirent parti d'options de financement flexibles, ce qui indique un marché de plus en plus motivé par les caractéristiques haut de gamme et les expériences fondées sur l'intelligence artificielle.

Ces innovations sont exposées au CES 2026, où l'événement Tech Trends to Watch de la CTA met en lumière trois grandes forces qui façonnent la prochaine phase du secteur des technologies grand public :

Transformation intelligente -- L'intelligence artificielle devient essentielle pour l'ensemble des appareils, des plateformes et des services, ce qui permet d'offrir des systèmes plus intelligents et des expériences plus personnalisées aux consommateurs.

-- L'intelligence artificielle devient essentielle pour l'ensemble des appareils, des plateformes et des services, ce qui permet d'offrir des systèmes plus intelligents et des expériences plus personnalisées aux consommateurs. Technologies de longévité -- Les progrès dans les outils numériques de santé, de soins à distance et de mieux-être s'accélèrent alors que les consommateurs recherchent des technologies qui favorisent une vie plus longue et plus saine.

-- Les progrès dans les outils numériques de santé, de soins à distance et de mieux-être s'accélèrent alors que les consommateurs recherchent des technologies qui favorisent une vie plus longue et plus saine. Ingénierie de demain -- Les investissements continus dans l'électrification, la mobilité, la gestion de l'énergie et la modernisation des infrastructures jettent les bases de l'innovation future.

Par rapport à l'an dernier, ces tendances se dessinent dans un contexte de pression économique accrue. Néanmoins, les prévisions de la CTA indiquent que le secteur s'adapte rapidement, passant aux logiciels, aux services et à l'innovation haut de gamme comme principaux moteurs de croissance en 2026.

Méthodologie

Les documents January 2026 U.S. Consumer Technology Industry Forecast et One-Year Industry Forecast de la CTA sont fondés sur les commentaires qualitatifs et quantitatifs des entreprises membres de la CTA et des acteurs sectoriels, combinés à l'analyse de l'équipe de recherche de la CTA.

