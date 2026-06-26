SI Group et Shengxiao Group créent une coentreprise afin d'accélérer l'augmentation de la capacité de production de bisphénol en Chine

Shengnova Advanced Materials renforce son approvisionnement régional en bisphénol afin de répondre à la demande croissante dans la région Asie-Pacifique

SHANGHAI, 26 juin 2026 /CNW/ - SI Group, l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs de performance, de solutions de procédés et d'intermédiaires chimiques, et Shengxiao Group, leader mondial dans le domaine des monomères pour polymères à cristaux liquides (LCP) et des produits chimiques de spécialité, ont annoncé aujourd'hui la création d'une coentreprise visant à accélérer le développement de capacités supplémentaires de production de bisphénol en Chine.

Des représentants de Shengxiao Group et de SI Group lors de la cérémonie de signature de la coentreprise, le 25 juin (PRNewsfoto/SI Group, Inc.)

Basée dans la province du Sichuan, en Chine, Shengnova Advanced Materials associe les installations de production de bisphénol bien établies de Shengxiao Group et son accès aux marchés régionaux à la technologie exclusive et à l'expertise mondiale en matière de bisphénol de SI Group. En réunissant ces capacités, la coentreprise a pour objectif d'accroître l'approvisionnement local de cette molécule unique.

Le bisphénol est un monomère important utilisé dans les polymères à cristaux liquides (LCP), le polyphénylène sulfone (PPSU) et d'autres applications. Cette initiative permet aux deux partenaires de répondre à la demande croissante dans divers secteurs, notamment l'électronique, l'automobile et le médical, où les matériaux haute performance sont indispensables aux applications nouvelle génération.

« Nous sommes ravis de nous associer à SI Group pour créer Shengnova Advanced Materials, qui fournira du bisphénol à nos clients en Asie », a déclaré Guo Xiaozhong, président de Shengxiao Group. « En tant que principal fournisseur de monomères pour les polymères à cristaux liquides (LCP), le biphénol est un élément clé de notre portefeuille. Nos clients apprécient l'approvisionnement local, et le fait d'apporter l'expertise de SI Group en matière de bisphénol en Chine profitera aux marchés finaux en pleine croissance de la région. »

« Cette coentreprise fait progresser la stratégie de croissance de SI Group et renforce notre capacité à servir nos clients dans des marchés clés à travers le monde », a déclaré David Bradley, PDG et président de SI Group. « Grâce à la formation de Shengnova Advanced Materials, nous augmentons notre capacité à fournir du biphénol à des clients en Asie tout en poursuivant la production dans notre installation de Newport, au Tennessee. SI Group peut ainsi mieux répondre aux besoins de ses clients internationaux, soutenir la demande régionale croissante et renforcer la sécurité d'approvisionnement grâce à une empreinte de production dans plusieurs régions. »

Pour en savoir plus sur le biphénol, visitez https://siigroup.com/products/4-4-biphénol

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial dans les additifs de performance, les solutions de traitement et les produits chimiques intermédiaires. Les produits chimiques de SI Group sont des solutions essentielles qui améliorent la qualité et la performance des biens industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants, des lubrifiants, des revêtements et des champs pétrolifères. SI Group, dont le siège social se trouve à The Woodlands, Texas, exploite 18 sites de production sur trois continents, au service de clients dans 80 pays avec l'aide de 1 500 employés dans le monde entier. Animé par une passion pour la sécurité, la chimie, le développement durable et l'obtention de résultats extraordinaires, SI Group innove afin de créer de la valeur à long terme pour un avenir meilleur. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

À propos de Shengxiao Group

Fondé en 1987 et dont le siège social est situé à Quzhou, dans la province du Zhejiang, en Chine, Shengxiao Group est un groupe industriel diversifié dont les activités couvrent les matériaux de pointe, les produits chimiques spécialisés, la fabrication d'équipements et d'autres secteurs industriels. Dans les domaines des produits chimiques spécialisés et des matériaux avancés, les produits phares de Shengxiao comprennent l'acide p-hydroxybenzoïque (PHBA), l'acide 6-hydroxy-2-naphtoïque (HNA), le 4,4'-biphénole, ainsi que d'autres monomères et intermédiaires chimiques essentiels destinés aux applications des polymères à cristaux liquides (LCP), au service de secteurs tels que l'intelligence artificielle, l'électronique, les communications, la santé et l'agroalimentaire. Shengxiao fournit des produits et des solutions chimiques de haute qualité à ses clients dans près de 100 pays et régions à travers le monde, contribuant ainsi au progrès des technologies des matériaux de pointe. Pour en savoir plus, visitez www.shengxiaochemical.com.

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SOURCE SI Group, Inc.