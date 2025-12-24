Importante opération de désendettement entraînant une réduction globale de la dette d'environ 1,7 milliard de dollars

THE WOODLANDS, Texas, 24 décembre 2025 /CNW/ - SI Group, un chef de file mondial dans le développement et la fabrication d'additifs de performance, de solutions de traitement et d'intermédiaires chimiques, a annoncé aujourd'hui la réussite d'une opération de recapitalisation complète soutenue par ses créanciers et ses partenaires en fonds propres. Grâce à cette transaction, SI Group a réduit son encours de dette nette d'environ 1,7 milliard de dollars (réduction de plus de 80 %) et apporté des modifications à sa facilité de crédit renouvelable, ce qui améliore considérablement la souplesse financière et opérationnelle de SI Group pour l'avenir. De plus, un nouveau groupe d'investisseurs institutionnels a injecté 150 millions de dollars de capital junior, ce qui témoigne de sa confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise. Cet investissement permettra à SI Group de financer les besoins en fonds de roulement de l'entreprise, d'investir dans des initiatives opérationnelles clés et d'accélérer la croissance pour répondre aux besoins de ses clients et partenaires commerciaux.

« Cette recapitalisation représente une étape importante pour SI Group », a déclaré David Bradley, président et chef de la direction de SI Group. « En réduisant notre dette et en obtenant de nouveaux investissements, nous avons renforcé nos assises financières, ce qui nous permet de continuer à investir dans la croissance, d'améliorer nos capacités opérationnelles et d'accompagner nos clients partout dans le monde. Nous apprécions le partenariat de nos nouveaux investisseurs institutionnels, dont l'engagement témoigne de la confiance dans notre stratégie et nous positionne pour réussir à long terme. »

Conseillers

Latham & Watkins LLP a agi à titre de conseiller juridique, PJT Partners a agi à titre de banquier d'investissement et AlixPartners LLP a agi à titre de conseiller financier pour SI Group.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP a agi à titre de conseiller juridique et Lazard a agi à titre de banquier d'investissement auprès d'un groupe ad hoc de prêteurs de prêts à terme de second rang de la société.

Baker Botts L.L.P. a agi à titre de conseiller juridique auprès des détenteurs de capitaux propres de la société avant la transaction.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de traitement et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et les performances d'innombrables produits industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs pétrolifères et des produits pharmaceutiques. L'empreinte manufacturière mondiale de SI Group est assurée par 18 sites de production sur trois continents, desservant des clients dans 80 pays avec l'aide d'environ 1 600 collaborateurs dans le monde. En 2025, SI Group a reçu le prix de bronze pour la responsabilité sociale des entreprises décerné par EcoVadis et se classe parmi les 35 % les plus performantes des 150 000 entreprises du monde entier. SI Group innove et stimule le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie, la durabilité et des résultats exceptionnels. Pour en savoir plus, visitez www.siigroup.com.

