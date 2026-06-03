Ces nominations au Conseil d'administration viennent renforcer l'engagement de SI Group à offrir de la valeur ajoutée à ses clients et à assurer une croissance à long terme

THE WOODLANDS, Texas, le 3 juin 2026 /CNW/ - SI Group, un chef de file mondial dans le développement et la fabrication d'additifs de performance, de solutions de traitement et d'intermédiaires chimiques, a annoncé aujourd'hui la réussite d'une opération de recapitalisation complète soutenue par ses créanciers et ses partenaires en fonds propres. Les membres du nouveau Conseil d'administration ont été nommés par le nouveau groupe d'actionnaires institutionnels de la société, en collaboration avec l'équipe de direction de SI Group.

Les nouveaux membres nommés sont des dirigeants chevronnés qui possèdent une expertise approfondie dans les domaines de l'industrie chimique, des marchés mondiaux et de la stratégie d'entreprise ; ils contribueront à consolider les bases de SI Group et à soutenir la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Le Conseil d'administration travaillera en étroite collaboration avec la direction sur des initiatives visant à mieux servir les clients, à innover dans un but précis et à créer de la valeur à long terme.

Le Conseil d'administration sera composé des membres suivants :

Shawn Abrams , ancien président, Catalyst Technologies chez W.R. Grace & Co. siège actuellement aux Conseils d'administration de PQ Corporation, de Clean Chemistry et de Savillex Corporation





, ancien président, Catalyst Technologies chez W.R. Grace & Co. siège actuellement aux Conseils d'administration de PQ Corporation, de Clean Chemistry et de Savillex Corporation Luis Fernandez-Moreno , ancien président et chef de la direction par intérim d'Ingevity, siège actuellement au Conseil d'administration d'Ingevity, de Select Water Solutions, de la HASA et de Huber Engineered Materials





, ancien président et chef de la direction par intérim d'Ingevity, siège actuellement au Conseil d'administration d'Ingevity, de Select Water Solutions, de la HASA et de Huber Engineered Materials Daryl Roberts , ancien Vice-président senior et Directeur des opérations et de l'ingénierie chez DuPont, siège actuellement aux Conseils d'administration d'AdvanSix et d'American Electric Power





, ancien Vice-président senior et Directeur des opérations et de l'ingénierie chez DuPont, siège actuellement aux Conseils d'administration d'AdvanSix et d'American Electric Power Jan Trnka-Amrhein , associé au sein du département « Credit Opportunities » chez American Industrial Partners, siège actuellement aux Conseils d'administration d'Enviva Biomass et d'Apex Tool Group





, associé au sein du département « Credit Opportunities » chez American Industrial Partners, siège actuellement aux Conseils d'administration d'Enviva Biomass et d'Apex Tool Group David Bradley, président-directeur général de SI Group, siège aux Conseils d'administration d'Ecovyst et de South Texas Truck Centers

« SI Group est fier d'accueillir ce groupe de dirigeants éminents au sein de son Conseil d'administration », a déclaré David Bradley, président-Directeur général de SI Group. « Notre nouveau Conseil d'administration apporte une expertise approfondie en matière d'exploitation et du secteur, ainsi qu'un engagement commun à créer de la valeur ajoutée pour nos clients et nos actionnaires. Ensemble, nous tirerons parti de l'héritage centenaire de SI Group en matière d'innovation et de partenariat alors que nous positionnerons l'entreprise pour assurer son succès continu au cours des 100 prochaines années. »

Pour en savoir plus sur le Conseil d'administration de SI Group, visitez www.siigroup.com/about.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial dans les additifs de performance, les solutions de traitement et les produits chimiques intermédiaires. Les produits chimiques de SI Group sont des solutions essentielles qui améliorent la qualité et la performance des biens industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants, des lubrifiants, des revêtements et des champs pétrolifères. SI Group, dont le siège social se trouve à The Woodlands, Texas, exploite 18 sites de production sur trois continents, au service de clients dans 80 pays avec l'aide de 1 500 employés dans le monde entier. Animé par une passion pour la sécurité, la chimie, le développement durable et l'obtention de résultats extraordinaires, SI Group innove afin de créer de la valeur à long terme pour un avenir meilleur. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

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SOURCE SI Group, Inc.