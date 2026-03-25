La reconnaissance reflète les progrès détaillés dans le rapport ESG 2025 de l'entreprise

THE WOODLANDS, Texas, 25 mars 2026 /CNW/ - SI Group, un chef de file mondial de la conception et de la fabrication d'additifs de performance, de solutions de procédés et d'intermédiaires chimiques, a obtenu la notation de durabilité d'argent 2026 d'EcoVadis, ce qui place l'entreprise au 85e centile de toutes les entreprises évaluées à l'échelle mondiale. Cette reconnaissance marque une amélioration par rapport à la notation de bronze du SI Group 2025 et reflète les progrès continus de l'entreprise dans l'avancement de sa stratégie de développement durable.

EcoVadis est l'un des fournisseurs de cotes de durabilité les plus reconnus au monde. Il évalue les entreprises dans quatre domaines clés : environnement, droit du travail et droits humains, éthique et approvisionnement durable. Dans l'évaluation de 2026, SI Group a obtenu une note supérieure à la moyenne de l'industrie dans les quatre catégories, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise envers des activités responsables et des pratiques commerciales transparentes et éthiques dans la fabrication de produits chimiques.

La cote améliorée s'appuie sur les progrès décrits dans le rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 2025 de SI Group, qui décrit en détail les réalisations mesurables dans l'ensemble des activités mondiales de l'entreprise. SI Group a mis de l'avant des initiatives axées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le renforcement de la gestion responsable des ressources et l'amélioration de la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

En plus d'apporter des améliorations opérationnelles, l'entreprise a mis en œuvre de nouvelles politiques, élargi ses programmes de durabilité et obtenu des certifications supplémentaires qui favorisent une gouvernance et une performance environnementale plus solides dans l'ensemble de son réseau mondial de fabrication.

« EcoVadis constitue un point de référence important pour évaluer notre rendement en matière de durabilité et cerner les occasions d'amélioration continue », déclare Mike Farnell, vice-président principal, directeur juridique et directeur développement durable. « L'obtention d'une notation d'argent est une étape encourageante qui reflète le dévouement de nos équipes partout dans le monde à exercer leurs activités de façon responsable et à soutenir nos clients grâce à des solutions qui contribuent à un avenir plus durable. »

SI Group continue d'intégrer la durabilité dans le développement, la fabrication et l'application de ses technologies chimiques, en aidant ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de performance et d'environnement tout en continuant de mettre l'accent sur la sécurité, la conformité et la croissance responsable.

Pour en savoir plus sur les initiatives de développement durable de SI Group, visitez le site www.siigroup.com/sustainability ou lisez le rapport ESG 2025 de l'entreprise.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial dans les additifs de performance, les solutions de traitement et les produits chimiques intermédiaires. Les produits chimiques de SI Group sont des solutions essentielles qui améliorent la qualité et la performance des biens industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants, des lubrifiants, des revêtements et des champs pétrolifères. SI Group, dont le siège social se trouve à The Woodlands, Texas, exploite 18 sites de production sur trois continents, au service de clients dans 80 pays avec l'aide de 1 500 employés dans le monde entier. Animé par une passion pour la sécurité, la chimie, le développement durable et l'obtention de résultats extraordinaires, SI Group innove afin de créer de la valeur à long terme pour un avenir meilleur. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

À propos d'EcoVadis

EcoVadis est une entreprise déterminée à intégrer des renseignements sur la durabilité à toutes les décisions commerciales à l'échelle mondiale. En 2024, EcoVadis a fait l'acquisition d'Ulula, une plateforme de voix ouvrière de premier plan qui renforce ses capacités à soutenir la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme. Grâce à des notations mondiales, fiables et exploitables, les entreprises de toutes tailles s'appuient sur les renseignements détaillés d'EcoVadis pour se conformer à la réglementation ESG, réduire les émissions de GES et améliorer la performance en matière de durabilité de leur entreprise et de leur chaîne de valeur dans 250 industries dans 185 pays. Des leaders comme Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, Bridgestone, BASF et JPMorgan font partie des quelque 150 000 entreprises qui utilisent les évaluations, les risques et les outils de gestion du carbone et la plateforme d'apprentissage en ligne d'EcoVadis pour accélérer leur cheminement vers la résilience, la croissance durable et l'impact positif à l'échelle mondiale. Apprenez-en davantage sur ecovadis.com

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SOURCE SI Group, Inc.