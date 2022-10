Ce premier investissement direct de la CDPQ en infrastructures au Japon permettra à Shizen Energy de croître dans ce pays ainsi que dans certains marchés internationaux ciblés.





Avec cette annonce, les activités de financement de Shizen Energy totalisent plus de 74,4 milliards de yens (502 M$ US) cette année.

TOKYO et MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Shizen Energy Inc. (Shizen Energy), un chef de file du secteur de l'énergie renouvelable au Japon, et la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, ont le plaisir d'annoncer un investissement de 20 milliards de yens (135 M$ US) dans Shizen Energy. Shizen Energy et la CDPQ ont également convenu d'une cadre de co-investissement, avec une participation de la CDPQ qui pourrait atteindre 50 milliards de yens (339 M$ US).

Cet investissement de la CDPQ permettra à Shizen Energy d'accélérer ses activités de développement de centrales d'énergie renouvelable, ses initiatives d'amélioration opérationnelle dans la numérisation du secteur de l'énergie, et l'expansion de son personnel dans des marchés clés. À la suite de cette transaction, la CDPQ détient par ailleurs un siège au conseil d'administration de Shizen Energy.

Au Japon, Shizen Energy continuera de mettre au point diverses installations d'énergie renouvelable, y compris l'énergie solaire, l'énergie agro-solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique à petite échelle et la biomasse. De plus, Shizen Energy poursuivra ses activités de recherche et de développement sur ses systèmes exclusifs de gestion de l'énergie en vue de favoriser une utilisation plus efficace de l'énergie renouvelable. En ce qui concerne ses projets à l'étranger, Shizen Energy poursuivra la conclusion d'accords d'achat d'énergie en Asie du Sud-Est et au Brésil (sur place et hors site) et cherchera à collaborer avec des entreprises locales de premier plan sur des projets de production d'énergie solaire et éolienne à grande échelle.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, a déclaré : « Cette transaction au Japon marque une étape importante dans le déploiement de la stratégie de long terme de la CDPQ en matière d'infrastructures en Asie-Pacifique. Le Japon a un rôle crucial à jouer dans la décarbonation de l'Asie et, en tant qu'investisseur doté d'une vaste expérience des énergies renouvelables, nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Shizen pour réaliser son ambitieux plan de transition énergétique. »

Ken Isono, Masaya Hasegawa et Kenji Kawado, cofondateurs et administrateurs de Shizen Energy, ont déclaré : « Nous sommes honorés de former ce partenariat avec la CDPQ, qui avance vers la gestion durable depuis des décennies et qui investit actuellement dans la concrétisation d'une société sobre en carbone dans une perspective de long terme. Shizen Energy s'efforce de réaliser son objectif d'"agir pour la planète bleue". Nous estimons qu'il faut augmenter la cadence pour résoudre les problèmes liés aux changements climatiques et à l'énergie. Grâce à notre collaboration avec la CDPQ, nous accélérerons nos actions mondiales pour l'avenir de la Terre. »

Avec pour objectif d'« agir pour la planète bleue », Shizen Energy continuera de promouvoir sans relâche les énergies renouvelables pour répondre aux besoins des collectivités et s'efforcera de bâtir une société durable en mettant à profit son expertise dans le développement, l'exploitation et l'entretien de projets d'énergie renouvelable ainsi que dans les solutions numériques au Japon et à l'étranger.

À propos de Shizen Energy Inc.

L'objectif de l'entreprise, fondée en juin 2011, est d'« agir pour la planète bleue ». Ses activités comprennent le développement, le financement et la gestion d'actifs de centrales d'énergie renouvelable utilisant l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique à petite échelle et la biomasse. Depuis 2016, elle se concentre également sur ses activités à l'étranger, en élargissant ses projets de développement et de production d'énergie dans des régions comme l'Asie du Sud-Est et le Brésil. En 2019, la société a également fait son entrée dans le secteur des technologies énergétiques, offrant des services de construction de mini-réseaux et de centrales électriques virtuelles, de recharge et de décharge intelligentes pour les véhicules électriques ainsi que d'autres services par l'intermédiaire de son système de gestion de l'énergie. Shizen Energy Group a participé à la production de plus de 1 GW d'énergie renouvelable au Japon et à l'étranger.

Site Web : www.shizenenergy.net/en/

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 391,6 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com , suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

SOURCE CDPQ

Renseignements: Conrad Harrington, Directeur principal, Relations médias internationales, CDPQ, 514 847 5493, [email protected]; Service des relations publiques de Shizen Energy, [email protected]