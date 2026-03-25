Sherweb obtient un investissement de 125 M$ pour accélérer son expansion mondiale

MONTRÉAL, le 25 mars 2026 /CNW/ - Sherweb, distributeur cloud reconnu, annonce un investissement minoritaire de 125 M$ réalisé par Investissement Québec, sous forme de capitaux propres, dont 49,9 M$ provient du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises (FCEQ) du Gouvernement du Québec. Cette prise de participation contribuera à accélérer la stratégie d'expansion internationale de Sherweb en appuyant sa croissance organique et ses acquisitions stratégiques, dans un contexte où la demande mondiale pour les services cloud est en constante augmentation.

Fondée en 1998, Sherweb s'est transformée en véritable marché cloud, dépassant largement le modèle traditionnel de distribution. L'entreprise fournit des services à valeur ajoutée permettant aux fournisseurs de services gérés (MSP) d'alléger leurs opérations techniques, d'approfondir leur expertise Microsoft et d'évoluer plus efficacement. En 2025, Sherweb a été nommée partenaire Microsoft Canada de l'année, ce qui souligne son rôle de premier plan dans l'écosystème Microsoft et son engagement envers le succès de ses partenaires.

Aujourd'hui, en plus d'étendre progressivement sa présence sur d'autres marchés, Sherweb soutient déjà plus de 7 500 partenaires au Canada, aux États-Unis, en Irlande et au Royaume-Uni, qui à leur tour soutiennent collectivement les besoins en TI de plus de 100 000 organisations dans le monde.

« Sherweb est fière d'accueillir Investissement Québec à titre de nouveau partenaire dans l'avancement de notre stratégie d'expansion mondiale. L'acquisition de MicroWarehouse a marqué une étape importante de notre entrée sur le marché européen, et nous avons hâte de poursuivre sur notre lancée et d'accélérer notre croissance internationale », indique Matthew Cassar, cofondateur et cochef de la direction de Sherweb.

Cet investissement stratégique renforce les habiletés de Sherweb à faire évoluer sa plateforme cloud, à étendre ses offres de service et à réaliser des acquisitions ciblées améliorant ses capacités à l'échelle mondiale.

« Sherweb a développé une impressionnante plateforme et une approche disciplinée qui la positionnent favorablement pour poursuivre son expansion, ici et à l'international. Avec cet investissement, Investissement Québec joue pleinement son rôle en appuyant l'entreprise dans ses ambitions de croissance, tout en contribuant à la vitalité économique de l'Estrie, où l'entreprise est établie depuis près de 30 ans », note Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« L'intelligence artificielle et les technologies infonuagiques transforment l'économie mondiale. Québec doit saisir cette occasion de renforcer ses capacités numériques et de développer des entreprises de classe internationale ici même. En soutenant la croissance de Sherweb, nous aidons un chef de file en technologies situé au Québec à évoluer à l'échelle mondiale tout en contribuant à l'innovation, à la productivité et à la création, chez nous, d'emplois de grande valeur. C'est précisément de cette façon que nous créons une économie du savoir forte et concurrentielle », souligne Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Nos partenaires MSP grandissent et évoluent, et nous devons faire de même. Cet investissement, le premier du genre pour Sherweb, nous permet de continuer à mettre sur pied un marché cloud donnant aux MSP de partout dans le monde l'agilité, les outils et les services dont ils ont besoin pour réussir », affirme Peter Cassar, cofondateur et cochef de la direction de Sherweb.

Cette transaction a été soutenue par Financière Banque Nationale Inc. à titre de conseiller financier et par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre de conseiller juridique de Sherweb.

À propos de Sherweb

Fondée en 1998, Sherweb est une entreprise primée de distribution cloud donnant des outils aux fournisseurs TI afin de développer et de faire évoluer leur entreprise. Avec une équipe de plus de 1 000 experts, Sherweb soutient plus de 7 500 partenaires dans le monde, qui eux soutiennent les besoins en TI de plus de 100 000 organisations. Sherweb leur fournit des solutions logicielles de pointe et des services à valeur ajoutée, du soutien technique jusqu'à la cybersécurité, qui les aide à réduire leur complexité opérationnelle et à amplifier leur expertise cloud.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. L'offre de services de la société vise à stimuler la productivité, l'innovation, le développement de marchés et la compétitivité des entreprises québécoises. Pour ce faire, Investissement Québec les soutient à toutes les étapes de leur développement au moyen de financement ainsi que d'accompagnement en matière de conseils d'affaires, de transformation technologique et de stratégies de main-d'œuvre. Également, par l'entremise d'Investissement Québec International, la Société appuie concrètement les entreprises dans leurs démarches d'exportation et assure la conduite d'activités de prospection pour attirer des investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Source : Kate O'Neill, [email protected], 343-961-7844; Informations : Kate O'Neill, Responsable, Marketing et communication, [email protected], 343-961-7844, Sherweb; Katrine Joncas, Conseillère, Communications et médias, [email protected], 514 873-1461, Investissement Québec