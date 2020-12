Sheri Griffiths, leader des Services bancaires aux grandes entreprises de BMO, reconnue comme l'une des femmes les plus influentes du Canada

Sheri Griffiths , chef, Services bancaires aux grandes entreprises, Grand Ontario, reçoit un des prix Top 100 des Canadiennes les plus influentes du WXN

MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW/ - Pour la cinquième année de suite, une leader de BMO Groupe financier figure parmi les lauréates des prix Top 100 du Réseau des femmes exécutives (WXN) qui célèbrent les 100 Canadiennes les plus influentes.

Sheri Griffiths, première vice-présidente et chef, Services bancaires aux grandes entreprises, Grand Ontario, a été reconnue pour son leadership et sera mise à l'honneur en compagnie de 105 lauréates de diverses catégories à l'occasion du gala virtuel de remise des prix Top 100 le jeudi 3 décembre. En plus de souligner cette réalisation, BMO commandite le prix Entrepreneures, qui récompense 14 femmes propriétaires d'entreprise qui font croître leur entreprise tout en affrontant des conditions difficiles pendant la pandémie. La commandite fait partie des efforts continus de BMO pour donner aux petites entreprises les moyens d'améliorer leurs finances, en particulier à celles qui sont dirigées par des femmes.

Lancés en 2003, les prix Top 100 célèbrent les incroyables réussites des femmes dirigeantes les plus talentueuses au Canada, ainsi que de leurs organisations et réseaux. Les prix servent à reconnaître les leaders talentueuses des secteurs privé, public et à but non lucratif, et à inspirer la génération actuelle et la prochaine génération à repousser les limites du possible. Les lauréates sont sélectionnées par le Conseil canadien de la diversité du WXN.

Nommée sur la liste des femmes les plus influentes du Canada, Sheri Griffiths possède une maîtrise en administration des affaires de l'Université Dalhousie et plus de trois décennies d'expérience dans les services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Sa carrière à BMO s'étend sur 20 ans. Dans son rôle actuel, elle dirige les Services bancaires aux grandes entreprises dans tout le Grand Ontario. Elle est dirigeante promotrice de BMOpourElles, un programme qui soutient et fait progresser les femmes en affaires. Elle dirige également le Conseil national sur la diversité et l'inclusion des Services bancaires aux grandes entreprises, qui appuie l'engagement de BMO à bâtir un avenir sans obstacle à l'inclusion. La profonde passion de Mme Griffiths pour le soutien des femmes entrepreneures, la création d'une culture d'égalité et l'autonomisation de celles qui l'entourent a contribué à l'élever au niveau des Canadiennes les plus influentes du WXN.

« Connue pour son leadership, son mentorat et ses efforts pour faire progresser le succès des femmes propriétaires d'entreprise, Sheri Griffiths mérite vraiment cette reconnaissance exceptionnelle, d'autant plus qu'elle fait résolument une différence pour ses clients et collègues, a déclaré Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier. Soutenir les femmes chefs et propriétaires d'entreprise est un engagement continu de BMO. En cette année où la pandémie a affecté de manière disproportionnée leurs moyens de subsistance, nous sommes également fiers de reconnaître la persévérance des femmes entrepreneures en commanditant les prix Top 100. »

Dans le cadre du programme de prix, 14 femmes entrepreneures recevront le prix Entrepreneures de BMO pour leur succès florissant. La liste des entrepreneures lauréates peut être consultée ici.

Tout au long du mois de novembre, les lauréates du prix parrainé par BMO ont participé à divers événements virtuels avec les principaux leaders de la Banque, tels que des présentations de leadership éclairé, des tables rondes et des déjeuners de réseautage avec d'autres lauréates.

Dans le cadre du soutien continu de BMO aux petites entreprises dirigées par des femmes, des initiatives récentes axées sur les femmes entrepreneures ont été mises sur pied :

Le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes a remis 100 000 $ en bourses à des femmes propriétaires d'entreprises lors de la Journée de l'entrepreneuriat féminin.

Création d'un nouveau répertoire d'entreprises appartenant à des femmes pour encourager les consommateurs à acheter des produits et des services appartenant à des femmes.

Effort continu pour doubler le soutien de premier ordre que la Banque offre aux femmes entrepreneures dans le cadre des engagements liés à sa raison d'être, parallèlement à son investissement continu de trois milliards de dollars en capitaux sur trois ans dans des entreprises détenues par des femmes et des programmes à l'échelle du Canada pour assurer leur réussite, et un module de formation en ligne pour aider les directeurs, Gestion relationnelle à avoir des conversations plus approfondies avec les femmes propriétaires d'entreprise et investisseuses.

Un centre de ressources en ligne pour les femmes sur le site bmopourelles.com qui fournit des conseils essentiels pour bâtir une entreprise prospère par le biais d'ateliers, de webinaires et de la série de balados primée Audacieu(se).

Pour plus d'information sur les Canadiennes les plus influentes nommées par le WXN, veuillez visiter le site https://wxnetwork.com/page/top100awards (en anglais seulement). Pour en savoir plus sur BMOpourElles, visitez https://bmopourelles.com/notreengagement/.

