- La Paralympienne en cyclisme et le Paralympien en tennis en fauteuil roulant mèneront le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023



- La cérémonie d'ouverture se tiendra le 17 novembre

SANTIAGO, Chili, le 15 nov. 2023 /CNW/ - La paracycliste Shelley Gautier (Niagara Falls, Ontario) et le joueur de tennis en fauteuil roulant Rob Shaw (North Bay, Ontario) mèneront le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 en qualité de porte-drapeau de l'équipe, à la cérémonie d'ouverture des Jeux, a annoncé le Comité paralympique canadien, mercredi.

La paracycliste Shelley Gautier et le joueur de tennis en fauteuil roulant Rob Shaw mèneront le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 en qualité de porte-drapeau de l’équipe (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Dix-huit fois championne du monde depuis 2009, Gautier fait toujours partie des meilleures paracyclistes au monde. Elle a récolté deux médailles de bronze aux championnats du monde de cyclisme cet été, après avoir terminé troisième des épreuves de course sur route et de contre-la-montre dans la catégorie T1.

Ce seront ses troisièmes Jeux parapanaméricains, après ceux de Guadalajara 2011 et de Toronto 2015. L'athlète de 55 ans, qui détient deux médailles d'argent des Jeux parapanaméricains, est une triple Paralympienne (2012, 2016, 2020) qui a été médaillée de bronze aux Jeux de Rio 2016.

« Je suis très fière de mener Équipe Canada à la compétition au Chili », affirme Gautier. « Aux derniers Jeux parapanaméricains auxquels j'ai participé, au Mexique et à Toronto, j'ai remporté des médailles d'argent. En tant que porte-drapeau, je vise à nouveau le podium. Je vais encourager et inspirer tous les membres de l'équipe canadienne à donner le meilleur d'eux-mêmes et à profiter des Jeux. »

Shaw trône au sommet du classement canadien de tennis en fauteuil roulant depuis près d'une demi-décennie. Il occupe actuellement le numéro neuf au classement mondial de la division quad (son meilleur résultat en carrière a été une sixième place) et il est le tenant du titre des Jeux parapanaméricains, ayant remporté l'or aux Jeux de Lima, il y a quatre ans. L'athlète de 33 ans, qui vit actuellement à Kelowna en Colombie-Britannique, est le premier joueur de tennis canadien -- debout ou en fauteuil roulant -- à avoir gagné une médaille en simple à des Jeux multisports.

Il compte, à son palmarès, 22 titres en simple et 22 titres en double de la Fédération internationale de tennis (ITF) en carrière. Il a fait ses débuts paralympiques aux Jeux de Tokyo 2020.

« Je suis encore un peu sous le choc de savoir que je serai l'un des porte-drapeau du Canada », indique Shaw. « C'est l'un des plus grands honneurs qu'un athlète puisse recevoir, et on ne pense jamais que cela nous arrivera un jour. Je suis impatient de me joindre aux autres athlètes, de les soutenir dans leurs disciplines respectives et d'entrer dans le stade à la tête d'une équipe unifiée. Ce sera une expérience inoubliable. »

Gautier prendra part à la compétition de paracyclisme sur route, du 19 au 26 novembre à Santiago, tandis que Shaw entreprendra la défense de son titre le 21 novembre, ayant obtenu une exemption du premier tour. Il fera également équipe avec Mitch McIntyre en double quad.

« Nous sommes ravis que Shelley et Rob représentent le Canada à titre de porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture des Jeux », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023. « Ce sont des personnes très accomplies. Shelley accumule depuis de longues années des succès en paracyclisme et Rob a fait sa marque sur le tennis canadien. Ils méritent tous les deux cet honneur, et je suis impatiente de défiler derrière eux pour ouvrir les Jeux. »

« Shelley et Rob sont tous les deux d'incroyables athlètes avec un parcours exceptionnel sur le terrain de jeu et en dehors de celui-ci, et nous sommes honorés de savoir qu'ils mèneront l'équipe au stade », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission. « Avec leur expérience des Jeux paralympiques et des Jeux parapanaméricains, ainsi que leurs nombreux succès sur leurs circuits internationaux respectifs, leurs performances remarquables parlent d'elles-mêmes. Tout cela, ajouté à leur leadership et à leur passion pour le développement de leur sport, fait d'eux d'excellents ambassadeurs du parasport. Nous sommes fiers de les appeler les porte-drapeau du Canada. »

Le Canada est représenté par 140 athlètes, qui concourront dans 14 sports aux Jeux parapanaméricains. Les Jeux se dérouleront du 17 au 26 novembre.

