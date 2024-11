La solution simplifiée de ShareGate maximise le retour sur investissement et améliore l'impact pour les équipes TI qui passent de Google Drive à Microsoft 365.

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - ShareGate, l'outil de migration privilégié par plus de 75 000 professionnels TI à travers le monde, annonce aujourd'hui son expansion sur le marché de la migration à partir de Google Workspace. Ce tournant stratégique marque une étape importante pour ShareGate, qui étend sa simplicité et sa fiabilité reconnues par les équipes TI qui effectuent la migration de Google Workspace vers Microsoft 365.

« De plus en plus d'entreprises de différents secteurs, des PME aux institutions éducatives, se retrouvent à gérer des migrations complexes dans des environnements cloud. Beaucoup de ces clients se retrouvent à naviguer en terrain inconnu, en particulier lors de la transition de Google Workspace vers Microsoft 365 », a déclaré Benjamin Niaulin, vice-président produit. « Que nos utilisateurs soient des professionnels TI expérimentés ou qu'ils commencent à travailler avec Microsoft 365, ShareGate assure une transition en douceur et et aide les entreprises à tirer pleinement parti de leur nouvel environnement Microsoft 365.»

Le puissant moteur de migration de ShareGate prend désormais en charge les migrations à partir de Google Workspace, consolidant ainsi sa position de solution clé en main pour la gestion des espaces de travail numériques. En plus de transférer jusqu'à trois pétaoctets par mois, ShareGate orchestre un parcours de migration complet, de la configuration initiale à l'optimisation à long terme des environnements Microsoft 365. Son approche intégrée comprend des modules de formation clé en main pour les utilisateurs, accélérant l'adoption, ainsi que des fonctionnalités de sécurité et de gouvernance avancées, telles que le provisionnement des espaces de travail, la surveillance et la gestion des risques liés au partage externe et à l'accès des invités. Ces outils permettent aux entreprises de maximiser la valeur de leur investissement dans Microsoft 365 bien au-delà de la migration initiale.

« Les migrations de Google vers Microsoft posent des défis uniques aux équipes TI, et la gestion du changement en est un élément central », ajoute Benjamin Niaulin. « Les employés résistent souvent aux changements dans leur espace de travail numérique, ce qui peut ralentir l'adoption et retarder le retour sur investissement. La solution ShareGate offre une approche intégrée, qui permet aux équipes TI de faciliter la migration, d'optimiser leur nouvel environnement et d'offrir aux employés une formation complète. Cette stratégie simplifie la transition technique et favorise une adoption rapide, permettant ainsi aux entreprises de récolter les bénéfices de leur investissement dans Microsoft 365 plus rapidement. »

Pour en savoir plus sur les nouvelles capacités de migration de ShareGate pour Google Workspace, visitez le site sharegate.com.

À propos de ShareGate

Plus de 75 000 professionnels TI font confiance à ShareGate en tant que solution de migration et de gestion Microsoft 365. De la migration à l'adoption, ShareGate permet aux entreprises de tirer le meilleur de Microsoft 365. ShareGate fait partie de Workleap, une société basée à Montréal, au Québec, qui développe des solutions pour le travail hybride, unifiant les expériences de gestion des talents et les outils de travail.

