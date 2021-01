- Le casting est maintenant ouvert et la saison 2 devrait entrer en production dans les prochains mois -

- Les auditions peuvent être soumises à www.crave.ca/canadasdragrace -

Mots-clés : @CanadasDragRace, #CanadasDragRace, @CraveCanada, @Crave_PR.

TORONTO, le 7 janv. 2021 /CNW/ - Perruques, rouges à lèvres, redrapage... la chasse à la prochaine Drag Superstar canadienne est officiellement ouverte! Crave est fière d'annoncer la commande d'une deuxième saison pour sa populaire émission CANADA'S DRAG RACE, la série originale Crave canadienne la plus populaire de l'histoire de la plateforme*. Le casting est maintenant ouvert pour la saison 2, qui devrait entrer en production dans les prochains mois et comporter 10 nouveaux épisodes. CANADA'S DRAG RACE, qui est disponible pour le public en anglais et en français, est produite par Blue Ant Studios en association avec Crave et World of Wonder.

Crave a également révélé aujourd'hui que Trevor Boris (BIG BROTHER CANADA, PARADISE HOTEL) se joint à CANADA'S DRAG RACE en tant que showrunner pour la saison 2.

Les artistes drag canadiens qui souhaitent mettre en valeur leur charisme, leur originalité, leur aplomb et leur talent peuvent désormais soumettre leur candidature en anglais et en français à l'adresse www.crave.ca/canadasdragrace. Tous les concurrents doivent être âgés de 19 ans ou plus et être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

« Crave est fière de créer des émissions originales qui rejoignent le public, et avec une distribution immensément talentueuse et diversifiée qui représente les antécédents et les histoires personnelles de tant de téléspectateurs, la saison inaugurale de CANADA'S DRAG RACE a fait exactement cela », a déclaré Karine Moses, première vice-présidente, Développement du contenu et nouvelles chez Bell Media. « Nous sommes très heureux de pouvoir mettre à l'affiche les incroyables talents des artistes drag canadiens et de continuer à créer des moments de magie pour la saison 2 ! »

« Nous avons été ravis par les fabuleux talents présentés durant la saison 1! Nous sommes enthousiastes et honorés de poursuivre cette célébration de la créativité, de l'amour, de l'inclusion et de l'extraordinaire culture drag canadienne », a déclaré Laura Michalchyshyn, directrice de la création et coprésidente du contenu aux studios Blue Ant.

Pour le communiqué de presse complet, cliquez ICI.

