SHANGHAI, 31 mai 2021 /CNW/ - Une cérémonie a eu lieu à l'immeuble de la Bourse de Shanghai le 19 mai 2021 pour souligner le premier appel public à l'épargne (PAPE) de Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. (« Shanghai Electric Wind Power Group ») (688660), filiale de Shanghai Electric Group Co. Ltd. (« Shanghai Electric » ou « la Société ») (601727.SS et 02727.HK), inscrite au Conseil d'innovation en science et technologie de la Bourse de Shanghai. Cette inscription a marqué le début d'une ère importante dans l'histoire de la Société, constituant un nouveau tremplin à partir duquel elle contribuera à accélérer la transition mondiale vers une économie alimentée par une énergie éolienne plus écologique et plus durable.