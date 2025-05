La technologie et les techniques de gestion novatrices de l'entreprise soutiennent un monde où la nature prospère et où l'harmonie perdure.

SHANGHAI, 23 mai 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a souligné la Journée internationale de la biodiversité 2025 le 22 mai, sur le thème de l'harmonie avec la nature et du développement durable, en partageant sa pratique d'intégration de la protection écologique tout au long du cycle d'ingénierie. Des déserts de Dubaï aux forêts roumaines, en passant par la côte du Selangor, en Malaisie et le district de Yumurtalik, en Turquie, l'entreprise a mis son expertise au service de la conservation de la biodiversité mondiale grâce à la collaboration communautaire, à l'innovation technologique et à la coopération internationale. Les projets soulignent le leadership de l'entreprise en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), dont le rapport sur les facteurs ESG de 2024 a été publié en avril.

En tant que fabricant d'équipement énergétique et fournisseur de solutions d'ingénierie verte de premier plan, Shanghai Electric intègre la protection de la biodiversité dans la conception de haut niveau de ses projets mondiaux. L'entreprise évalue les espèces sensibles locales et prend des mesures proactives pour réduire l'impact environnemental pendant la réalisation des projets. Elle fait la promotion de l'équilibre écologique et de la protection de la biodiversité dans les zones d'exploitation et de projet, et évalue régulièrement l'efficacité de ces efforts.

Shanghai Electric fait la promotion de la protection de la biodiversité dans les déserts de Dubaï et les forêts de la Roumanie

L'équipe du projet d'énergie solaire thermique de Shanghai Electric à Dubaï a établi un système de protection de la biodiversité avant la construction, identifiant les habitats d'espèces sensibles et limitant les activités au moyen de clôtures et de sentiers. Les efforts de nettoyage ont permis de sensibiliser les employés aux écosystèmes locaux, ce qui a mené à un effort collectif de nettoyage du désert en 2024 en compagnie de représentants municipaux. En Roumanie, le projet d'énergie photovoltaïque de Skurtu a été conçu pour protéger les forêts locales en acheminant les câbles reliant les blocs nord et sud autour d'une petite forêt et en creusant des routes pour éviter les terres agricoles. Situé dans le comté de Teleorman, le projet de 56,03 MWp fournira de l'énergie verte à environ 48 000 foyers et réduira les émissions annuelles de carbone de 4 150 tonnes, ce qui démontre l'engagement de Shanghai Electric envers la protection de l'environnement dans le cadre de différents projets mondiaux.

Une technologie innovante qui favorise la restauration écologique

La centrale thermique Hunutlu de Shanghai, construite par Shanghai Electric, en Turquie, est située dans un point névralgique pour la biodiversité, où vivent les reptiles et les invertébrés inscrits sur la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L'usine fait appel à une technologie à très faibles émissions qui réduit la poussière, le soufre et l'azote, et assure un rejet nul des eaux usées découlant des processus de désulfuration, protégeant ainsi les eaux côtières de la mer Noire. Son système de pointe traite et recycle les eaux usées pour des utilisations comme l'irrigation agricole. Pendant la construction, Shanghai Electric et les partenaires du projet ont mis en œuvre des mesures de protection des tortues, notamment en formant une équipe de bénévoles pour nettoyer les débris de plage et éliminer les obstacles à la nidification. Pour mieux protéger les tortues de mer, l'usine limite le bruit de construction et l'éclairage nocturne vers la mer, réduisant au minimum les perturbations environnementales et soulignant un engagement ferme envers la biodiversité et la responsabilité écologique.

La collaboration communautaire en Malaisie accroît la sensibilisation à la protection de la biodiversité

En octobre 2024, l'équipe de Shanghai Electric affectée au projet de centrale d'énergie régénérée de Selangor en Malaisie a participé à une activité de nettoyage de plage dirigée par le ministère de l'Environnement de la Malaisie pour sensibiliser la population à la protection de l'environnement et à la réduction de la pollution côtière. L'initiative visait à protéger la biodiversité marine autour de Selangor. En plus de participer aux efforts de nettoyage, l'équipe a fait la promotion des politiques de Shanghai Electric en matière d'environnement et de santé au travail, en mettant l'accent sur l'énergie verte, l'énergie intelligente et la durabilité écologique. L'équipe du projet a également souligné les efforts déployés pour gérer les risques liés à la sécurité environnementale. Ses contributions ont permis au Selangor d'obtenir de multiples certificats de protection de l'environnement, les autorités locales reconnaissant son engagement envers le développement durable et responsable dans la région.

Shanghai Electric continue de promouvoir la biodiversité en 2025 après avoir mené plusieurs campagnes réussies en 2024, en mettant l'accent sur l'harmonie entre le développement industriel et la protection de l'environnement. L'entreprise prévoit de tirer parti de ses forces en matière de technologies propres et de fabrication écologique pour favoriser « l'harmonie avec la nature et le développement durable ».

Pour en savoir plus sur les pratiques ESG de Shanghai Electric, visitez notre site Web officiel ou consultez notre rapport ESG 2024.

