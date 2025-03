Shanghai Electric soutient le lancement du premier centre de formation de robots humanoïdes hétérogènes de Chine.

Cette installation révolutionnaire vise à former jusqu'à 1 000 robots humanoïdes d'ici 2027 afin de renforcer les applications industrielles.

SHANGHAI, 11 mars 2025 /CNW/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), ainsi que neuf autres entreprises de recherche de premier plan, ont officiellement signé un accord de coopération opérationnelle avec le Centre d'innovation en robotique humanoïde national et local basé à Shanghai (« Centre Local-National »), afin d'établir le premier centre de formation de robots humanoïdes hétérogènes de chine, le centre de formation de robots humanoïdes de Kylin. Le lancement de cette installation révolutionnaire marque un nouveau chapitre dans l'évolution de l'industrie de la robotique humanoïde en Chine.

Le centre de formation est actuellement capable d'accueillir plus de 100 robots humanoïdes, ce qui en fait le plus grand de sa catégorie à l'échelle nationale. La société vise à étendre significativement sa capacité, avec pour objectif la formation simultanée de 1 000 robots à usage général d'ici 2027.

Lors de l'événement de lancement, Shanghai Electric Nuclear Power Group, en collaboration avec le Centre Local-national et dix autres institutions de recherche et entreprises, a conclu un accord commun visant à accélérer l'application industrielle et la recherche sur les robots humanoïdes.

Cette initiative comprendra des programmes de formation dans plus de dix secteurs, y compris la fabrication d'équipements, la production automobile et l'électroménager. Grâce à la formation continue, les robots humanoïdes accumuleront une vaste quantité de données sur des scénarios industriels, jetant ainsi une base solide pour la mise au point de modèles de robots de grande envergure plus précis et encourageant leur adoption ainsi que leur progrès dans de nombreux secteurs.

Depuis mars 2024, l'Institut de recherche de Shanghai Electric travaille en étroite collaboration avec le Centre Local-National pour explorer les applications des robots humanoïdes dans le monde réel, se concentrant sur les environnements extrêmes et à risque du secteur de l'énergie nucléaire. L'initiative vise à remplacer progressivement les tâches répétitives, de haute intensité et à haut risque, améliorant ainsi à la fois l'efficacité et la sécurité dans la fabrication d'énergie nucléaire, tout en apportant un nouvel élan à la transformation intelligente de l'industrie.

Après des recherches approfondies et une expérimentation conjointe, Shanghai Electric et le Centre Local-National ont déployé avec succès le premier robot humanoïde destiné aux opérations de routine dans l'industrie nucléaire le 1er décembre 2024. Ce robot présente des caractéristiques uniques qui le distinguent véritablement.

Le centre de formation est doté d'éléments de conception uniques axés sur la configuration et le contrôle de la force.

Il est équipé pour la collecte de données et des fonctionnalités de formation étendues.

Il est capable de réaliser des tâches telles que l'inspection et le chargement/déchargement dans des environnements industriels.

Avec le succès du déploiement de ce robot humanoïde dans la zone d'application nucléaire du centre de formation, l'équipe technique de Shanghai Electric continuera de collaborer étroitement avec le Centre Local-National. En tirant parti de l'expertise de Shanghai Electric dans la production d'énergie nucléaire et la technologie, les deux parties travailleront à renforcer l'intégration des robots humanoïdes dans les applications de l'industrie nucléaire, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité, la sécurité et l'excellence technologique du secteur.

Shanghai Electric reste fermement déterminé à mener l'innovation et à favoriser les progrès technologiques, garantissant ainsi que la robotique humanoïde joue un rôle transformateur dans l'élaboration de l'avenir de la fabrication intelligente.

