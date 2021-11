Shanghai Electric signe une entente de coopération stratégique avec SKF lors de la CIIE 2021

SKF est un fabricant et un fournisseur de calibre mondial de roulements, de joints d'étanchéité, de lubrifiants et systèmes de lubrification, de produits d'entretien, de produits mécatroniques, de produits de transmission d'énergie, de systèmes de surveillance de l'état et de services connexes. Le partenariat permettra aux deux entreprises de bénéficier de la riche expérience de Shanghai Electric en matière de construction d'infrastructures, ainsi que de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la capacité d'innovation de SKF, et ce, pour renforcer leur capacité de recherche et développement, améliorer leurs avantages concurrentiels et accroître leur valeur commerciale.

La plus grande foire commerciale à l'importation de Chine, la CIIE 2021, a eu lieu du 5 au 10 novembre. Shanghai Electric y participait pour la quatrième fois et en a profité pour conclure plus de dix contrats d'approvisionnement et ententes-cadres avec des entreprises mondiales. La valeur totale de ces transactions dépasse les 1,7 milliard de yuans.

Dans le cadre de l'élan vert de la Chine pour atteindre plus rapidement ses objectifs en matière de réduction d'émissions de carbone et dans un effort pour accélérer le rythme de la transformation verte en Chine et ailleurs, la quatrième édition de la CIIE visait à faciliter le commerce et la coopération écologiques entre les entreprises mondiales.

En tant que leader mondial et pionnier dans le domaine des énergies renouvelables, Shanghai Electric a présenté ses plus récentes solutions novatrices, qui font la promotion de la stratégie de double circulation nationale-internationale de la Chine et mettent en valeur ses réalisations en matière de modernisation et de transformation du commerce grâce à l'autonomisation technologique. Les autobus de Quingpu propulsés par une nouvelle source d'énergie ont été mis en vitrine. Équipés du système de batteries Guoxuan de Shanghai Electric, ils ont assuré un transport rapide et respectueux du climat aux visiteurs du monde entier.

Au cours des quatre dernières années, la CIIE a fourni une plateforme sur laquelle Shanghai Electric a pu étendre sa coopération avec des investisseurs et des entreprises du monde entier pour le développement de nouvelles énergies et de méthodes de fabrication avancées.

Lors de la CIIE 2018, Shanghai Electric Group et Siemens Power and Natural Gas Group ont signé un contrat pour la fourniture de l'équipement de production d'électricité requis pour le projet de centrale solaire thermique de 700 MW à Dubaï, le plus grand du genre au monde. Ce partenariat a été suivi en 2019 par la signature d'un accord-cadre entre Shanghai Electric et Consolidated Power Projects Australia Pty Ltd (CPP) lors de la deuxième CIIE, pour un contrat d'achat de 100 millions de yuans. La même année, Shanghai Electric a également conclu plusieurs contrats - d'une valeur combinée de 710 millions de yuans - pour la fourniture d'équipements pour des turbines à gaz au Datang Group, à la State Power Investment Corporation et à Ansaldo Energia.

Le succès de la CIIE 2020 a marqué un nouvel élan pour le commerce international et la coopération entre entreprises, dans un contexte d'économie mondiale perturbée par les restrictions liées à la pandémie. Shanghai Electric a établi une autre collaboration importante avec Siemens Energy pour la construction d'un centre d'autonomisation énergétique intelligent en Chine.

« La CIIE est une plateforme de jumelage rapide et efficace - qui permet aux multinationales d'accéder au marché chinois -, mais aussi une fenêtre par laquelle les entreprises mondiales peuvent établir des canaux de communication approfondis avec leurs clients chinois. Sur cette plateforme, Shanghai Electric espère trouver de nouveaux partenaires et créer davantage d'occasions de coopération mutuellement profitable avec des entreprises de calibre mondial », a déclaré Jin Xiaolong.

