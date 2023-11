SHANGHAI, 15 novembre 2023 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, PSE: 601727) annonce avoir signé un accord de coopération stratégique de laboratoire conjoint « carbone et numérique » avec Johnson Controls Inc. (Johnson Controls) à l'occasion de la CIIE (China International Import Expo) 2023, une mesure qui renforcera la synergie du duo alors qu'il s'efforce de stimuler l'innovation favorisant la durabilité urbaine. Le partenariat, qui vise à accélérer le développement d'usines et de parcs industriels carboneutres, permettra aux deux entreprises d'établir une chaîne d'approvisionnement verte et à faible émission de carbone dans le but de renforcer l'autonomie du secteur de l'énergie et de réduire son empreinte carbone.

Shanghai Electric signe un accord avec Johnson Controls à l’occasion de la CIIE 2023 et prévoit d’établir un laboratoire qui favorise un développement urbain plus écologique. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

« L'établissement du laboratoire conjoint renforcera la collaboration entre Shanghai Electric et Johnson Controls dans le développement vert, à faibles émissions de carbone et durable des villes. Il nous permettra de tirer parti de nos forces complémentaires pour faciliter le développement coordonné de sources et de charges d'énergie et de tirer parti de l'intégration transparente de solutions numériques et intelligentes pour explorer les possibilités de coopération dans divers scénarios, y compris les villes, les parcs industriels, les rues et les bâtiments. Ensemble, notre objectif est de créer des solutions intégrées et des plateformes de service intelligentes qui combinent de multiples sources d'énergie comme l'électricité, le froid, la chaleur et le gaz, et qui favorisent conjointement la transformation verte et à faible émission de carbone », a déclaré Liu Ping, président de Shanghai Electric.

Les parcs industriels se caractérisent par une forte consommation d'énergie et une empreinte carbone élevée. Représentant environ 69 % de la consommation totale d'énergie et 31 % des émissions de carbone en Chine, il s'agit des principales sources d'émissions de carbone dans les zones urbaines qui devraient augmenter parallèlement à la croissance socioéconomique. En dépit de leur forte incidence sur le carbone, ces plaques tournantes du secteur manufacturier sont un moteur économique essentiel, avec plus de 20 000 centres en Chine qui contribuent à plus de 30 % de l'expansion économique.

Dans un effort concerté pour relever les défis environnementaux liés aux secteurs industriels à forte intensité énergétique, Shanghai Electric et Johnson Controls ont uni leurs forces pour concevoir des solutions innovantes visant à réduire l'empreinte carbone des installations de fabrication tout en améliorant leur efficacité énergétique. Les deux entreprises ont élaboré conjointement les Lignes directrices pour la planification et l'évaluation de la trajectoire de mise en œuvre d'un parc industriel zéro carbone, établissant un cadre solide qui facilite la mission actuelle de la Chine de décarboniser ses zones industrielles.

Dévoilée lors de l'édition 2023 du Salon international de l'industrie en Chine , la norme a établi des lignes directrices sur « une plateforme numérique » en tant que base de gestion pour les parcs carboneutres, « neuf voies technologiques » dans des domaines clés, ainsi que la stratégie visant à adopter un système énergétique intégré « source-réseau-charge-stockage », aidant ainsi les parcs industriels à maximiser la réduction des émissions au moindre coût.

Les racines de l'alliance d'affaires entre Shanghai Electric et Johnson Controls remontent à 2015 pour les efforts de collaboration dans les domaines de la technologie carboneutre et du développement vert. Le duo poursuivra sa mission commune, qui consiste à promouvoir un développement respectueux de l'environnement et à faibles émissions de carbone, en approfondissant leur coopération alors qu'ils explorent ensemble la technologie intelligente pour les parcs et les bâtiments industriels, le développement de produits écoénergétiques et écologiques, et les produits de stockage d'énergie de prochaine génération.

