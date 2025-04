Ces partenariats stratégiques portent sur l'énergie solaire et éolienne et favorisent la transition du Moyen-Orient vers l'énergie verte.

SHANGHAI, 23 avril 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a conclu deux accords de coopération importants au Moyen-Orient au début du mois d'avril, en signant un accord de projet photovoltaïque de 2 gigawatts avec Abu Dhabi Future Energy (« Masdar ») en Arabie Saoudite et un accord de coopération global dans le domaine de l'énergie éolienne avec le groupe Mawarid d'Oman. Ces accords soutiennent les initiatives Vision 2030 de l'Arabie saoudite et Vision 2040 d'Oman. Ils visent à faire progresser la transformation énergétique du Moyen-Orient par l'exportation de technologies, la fabrication locale et la collaboration multisectorielle.

Le projet photovoltaïque Sadawi de 2 gigawatts, développé en coopération avec Masdar, est le plus grand projet solaire EPC de Shanghai Electric au niveau mondial. S'étendant sur 40 kilomètres carrés, il produit plus de 6 milliards de kWh par an, ce qui permet de répondre aux besoins en électricité de 700 000 ménages et de réduire les émissions de carbone de 3 millions de tonnes. Le projet s'appuie sur une technologie photovoltaïque avancée pour tirer le meilleur parti de la lumière solaire intense de l'Arabie saoudite et constitue un élément clé du programme national d'énergie renouvelable du pays.

À Oman, le partenariat entre Shanghai Electric et le groupe Mawarid comprend la fourniture de turbines éoliennes, le transfert de technologie et la conception d'une usine locale. Cette collaboration vise à exploiter les ressources naturelles d'Oman, à créer une chaîne d'approvisionnement locale et à promouvoir la croissance économique à long terme.

« Il s'agit d'un nouveau point de départ pour la coopération globale entre Shanghai Electric et Masdar et d'une étape importante pour Shanghai Electric qui souhaite s'implanter davantage sur le marché des nouvelles énergies du Moyen-Orient, a déclaré Wu Lei, président du groupe Shanghai Electric. J'espère que les deux parties travailleront ensemble pour créer un projet de démonstration de référence et contribuer davantage à la transition énergétique mondiale. »

Mohamed Jameel Al Ramahi, chef de la direction de Masdar, a commenté : « Masdar attache une grande importance à son partenariat avec Shanghai Electric et espère approfondir notre coopération dans les domaines de l'énergie éolienne, de l'énergie photovoltaïque, du stockage de l'énergie et d'autres domaines à l'avenir, afin de promouvoir conjointement la transformation de la structure énergétique mondiale. »

Salim Al Aufi, ministre omanais de l'Énergie et des Minéraux, a salué l'expertise technologique et l'innovation de Shanghai Electric dans le domaine de l'énergie éolienne. Il a déclaré que le gouvernement omanais appréciait son partenariat avec Shanghai Electric et qu'il voyait dans la signature du projet d'énergie éolienne une occasion d'étendre la coopération. M. Al Aufi a fait part de la volonté du gouvernement d'approfondir la collaboration dans des domaines tels que le stockage de l'énergie, l'énergie hydrogène et l'énergie photovoltaïque, dans le but de favoriser conjointement la transformation du secteur énergétique d'Oman.

Wu Lei a ajouté : « La Vision 2040 et la stratégie de l'hydrogène vert du gouvernement omanais, tournées vers l'avenir, sont en harmonie avec les objectifs de développement stratégique de Shanghai Electric. Nous sommes impatients de profiter de ce projet pour intégrer des technologies de pointe et des produits de haute qualité dans le secteur des nouvelles énergies, en nous appuyant sur les ressources et le potentiel commercial d'Oman. Grâce à l'octroi de licences technologiques et au développement d'une chaîne d'approvisionnement locale, nous souhaitons favoriser la mise en œuvre d'un plus grand nombre de projets de haute qualité, contribuer à la transformation énergétique d'Oman et aider à ouvrir un nouveau chapitre de la coopération énergétique sino-arabe. »

L'importance stratégique et la valeur industrielle des accords sont considérables. Le projet d'énergie éolienne à Oman devrait faire progresser la transition du pays des sources d'énergie traditionnelles vers des énergies propres diversifiées, notamment l'énergie éolienne et l'hydrogène, tout en approfondissant la coopération technique sino-arabe. Quant au projet photovoltaïque en Arabie saoudite, il soutient directement les efforts du royaume pour réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles, contribuer à la diversification économique et jeter les bases d'une expansion plus large de Shanghai Electric sur le marché de l'énergie solaire au Moyen-Orient.

Cette double collaboration au Moyen-Orient témoigne de l'approche technologique et locale de Shanghai Electric, qui renforce son statut de leader mondial des énergies renouvelables grâce à son expertise et à ses innovations dans les domaines de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

PERSONNE-RESSOURCE : Jin Shen +86 (21) 33261246 Courriel : [email protected]