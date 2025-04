Le chiffre d'affaires, la marge brute, le volume des commandes et le flux de trésorerie ont tous connu une croissance simultanée en 2024

SHANGHAI, le 17 avril 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 116,19 milliards de RMB. L'entreprise a cité ses atouts majeurs dans les domaines de l'énergie nucléaire, de l'énergie éolienne, du stockage de l'énergie et de l'énergie hydrogène comme des facteurs clés, dans le contexte d'une demande mondiale croissante d'énergie propre et de fabrication d'équipements haut de gamme. Au 31 décembre 2024, le total des actifs s'élevait à 302,51 milliards de yuans.

Shanghai Electric fait état d’une croissance continue en 2024 grâce à l’expansion de ses activités dans les domaines de l’énergie propre et des équipements haut de gamme.

« Shanghai Electric sera guidée par ses objectifs en matière de double carbone, en se concentrant sur des solutions intégrées pour l'éolien, le solaire et le stockage de l'hydrogène, tout en continuant à renforcer ses avantages industriels, a déclaré Zhu Zhaokai, président de Shanghai Electric. Nous sommes convaincus que grâce à l'innovation technologique et à une présence mondiale, Shanghai Electric peut contribuer à une plus grande sagesse chinoise dans la transition énergétique mondiale. »

Le secteur des équipements énergétiques a continué à enregistrer des résultats solides, avec des nouvelles commandes de 89,1 milliards de yuans en 2024, soit une augmentation de 18,45 % en glissement annuel

Shanghai Electric a dévoilé des innovations clés dans les secteurs émergents, stimulant la croissance dans l'énergie éolienne, le stockage de l'énergie, l'énergie hydrogène et les carburants écologiques.

Dans le domaine de l'énergie éolienne , l'entreprise a lancé son modèle de plateforme Poseidon 18 MW-25 MW développé par ses soins, ainsi que le premier navire-mère d'exploitation et de maintenance d'Asie pour les projets en haute mer. Ce modèle se caractérise par un stockage d'énergie distribué, une technologie d'éolienne respectueuse du réseau et une adaptabilité aux scénarios maritimes tels que les micro-réseaux insulaires, la production d'hydrogène en mer, la transmission flexible de courant continu et les turbines flottantes.

, l'entreprise a lancé son modèle de plateforme Poseidon 18 MW-25 MW développé par ses soins, ainsi que le premier navire-mère d'exploitation et de maintenance d'Asie pour les projets en haute mer. Ce modèle se caractérise par un stockage d'énergie distribué, une technologie d'éolienne respectueuse du réseau et une adaptabilité aux scénarios maritimes tels que les micro-réseaux insulaires, la production d'hydrogène en mer, la transmission flexible de courant continu et les turbines flottantes. Dans le domaine du stockage de l'énergie, Shanghai Electric a lancé une batterie à flux liquide vanadium-fer de 250 kW, qui réduit les coûts d'électrolyte tout en maintenant la densité énergétique. De nouveaux systèmes d'onduleurs, dont un modèle de 2 x 2,6 MW et un onduleur de chaîne de 215 kW, améliorent la flexibilité du système électrique. Dans le domaine de l'hydrogène, l'électrolyseur alcalin de série Z de la société, certifié par TÜV, répond aux normes de performance internationales, améliorant l'efficacité et réduisant les coûts. L'entreprise a également testé son électrolyseur PEM de 300 Nm³/h, qui améliore l'efficacité et la stabilité. Shanghai Electric est devenu le premier producteur chinois de méthanol écologique à obtenir la certification ISCC de l'UE pour l'ensemble du processus, en convertissant la biomasse agricole en méthanol à l'aide de technologies avancées de gazéification et de transformation du vent en hydrogène.

Les équipements de fabrication industrielle haut de gamme ont fait une percée en 2024, avec des nouvelles commandes de 42,293 milliards de yuans.

Shanghai Electric a accéléré l'innovation technologique, stimulant le développement durable de son activité aérospatiale . En 2024, les pièces industrielles mondiales ont connu une croissance régulière, stimulée par l'innovation et la demande du marché. La substitution nationale de pièces essentielles telles que les pales, les roulements et les engrenages de précision a rapidement progressé. En tant que chef de file mondial de l'équipement aéronautique, la technologie de l'entreprise prend en charge l'assemblage des moteurs d'avion, le rivetage du fuselage et la production de composants composites.

. En 2024, les pièces industrielles mondiales ont connu une croissance régulière, stimulée par l'innovation et la demande du marché. La substitution nationale de pièces essentielles telles que les pales, les roulements et les engrenages de précision a rapidement progressé. En tant que chef de file mondial de l'équipement aéronautique, la technologie de l'entreprise prend en charge l'assemblage des moteurs d'avion, le rivetage du fuselage et la production de composants composites. Dans le domaine de l'automatisation , Shanghai Electric propose des solutions avec des rectifieuses de précision à grande échelle et des machines-outils à commande numérique, couvrant plus de 200 variétés et 600 spécifications. Les produits de Shanghai Electric sont utilisés dans les principales chaînes de production d'avions de ligne civils. En outre, l'acquisition à 100 % de Ningsheng Industrial renforce ses capacités en matière d'industrie robotique et d'usine numérique.

, Shanghai Electric propose des solutions avec des rectifieuses de précision à grande échelle et des machines-outils à commande numérique, couvrant plus de 200 variétés et 600 spécifications. Les produits de Shanghai Electric sont utilisés dans les principales chaînes de production d'avions de ligne civils. En outre, l'acquisition à 100 % de Ningsheng Industrial renforce ses capacités en matière d'industrie robotique et d'usine numérique. Les services intégrés ont connu une croissance régulière, avec des nouvelles commandes de 22,214 milliards de yuans en 2024, soit une augmentation de 13,02 % en glissement annuel. Dans les services d'ingénierie énergétique, Shanghai Electric s'est développée au-delà de l'énergie thermique sur les marchés des nouvelles énergies et de l'énergie distribuée. L'entreprise est passée des marchés régionaux aux marchés mondiaux, en renforçant les débouchés internationaux et en accélérant les développements techniques pour répondre à la forte demande. Shanghai Electric a également développé ses capacités en matière de services industriels, notamment la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement, les solutions personnalisées et la gestion du cycle de vie complet, favorisant ainsi une intégration plus poussée de la fabrication et des services.

En outre, en 2024, Shanghai Electric a réduit ses frais de gestion et ses dépenses financières tout en faisant progresser ses objectifs ESG, en lançant une plateforme de gestion du carbone qui a permis de réduire de 23 000 tonnes les émissions de dioxyde de carbone, et 10 de ses usines ont été reconnues comme des Shanghai Smart Factories. L'entreprise s'est également développée dans les pièces détachées pour véhicules à énergie nouvelle et les logiciels industriels. Ses dépenses de R&D en 2024 ont totalisé 5,67 milliards de yuans, soit une augmentation de 5,5 %, en se concentrant sur les percées dans les turbines à gaz et les turbines éoliennes de type réseau. À la fin de l'année 2024, la société détenait 6 823 brevets valides.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sanghai Electric, veuillez consulter le site : https://www.shanghai-electric.com/group_en/

