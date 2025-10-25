En tant que quatrième projet photovoltaïque de Shanghai Electric en Roumanie, cette initiative marque une étape importante pour le secteur de l'énergie propre du pays.

SHANGHAI, le 26 oct. 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a célébré une étape importante le 1er octobre avec la signature de la deuxième phase du projet de maîtrise d'œuvre générale photovoltaïque (PV) de 342 MW (le « projet ») à Parau, en Roumanie, avec Econergy Renewable Energy Ltd. (« Econergy »). Une fois achevé, le projet devrait fournir de l'électricité propre aux utilisateurs résidentiels et commerciaux, soulignant ainsi l'engagement inébranlable de Shanghai Electric à faire progresser le développement de l'énergie verte en Europe centrale et orientale.

« Shanghai Electric continuera d'exploiter ses forces technologiques en matière d'énergie éolienne, d'énergie photovoltaïque et de stockage d'énergie pour stimuler la transition verte de la région, a déclaré M. Wu Lei, secrétaire du Comité du Parti et président du groupe Shanghai Electric. En nous appuyant sur nos projets réalisés avec succès en Roumanie, nous visons à renforcer notre présence dans toute l'Europe centrale et orientale et à offrir des solutions sur mesure qui accélèrent la transformation énergétique de la Roumanie. »

Le projet constitue également une composante clé de l'expansion stratégique d'Econergy en Roumanie et dans l'ensemble de l'Europe centrale et orientale. Andrea Loi, vice-président des opérations d'Econergy, a déclaré : « Notre décision de nous associer à Shanghai Electric témoigne de notre pleine confiance dans son expertise technique, ses capacités d'exécution de projets et sa vaste expérience internationale. Nous nous réjouissons à l'idée que nos équipes collaborent étroitement pour assurer la progression fluide et le succès de la mise en service de ce projet historique. »

La phase 2 du projet de Parau est la quatrième initiative photovoltaïque de Shanghai Electric en Roumanie, s'appuyant sur les antécédents de l'entreprise dans le secteur des énergies renouvelables du pays. Cela fait suite au succès de la mise en service de la phase I du projet d'énergie photovoltaïque de 91,4 MW de Parau, qui a également été exécutée par Shanghai Electric dans le cadre d'un contrat de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. La phase I du projet a reçu le certificat de réception provisoire du client en novembre 2024 et fournit désormais de l'électricité verte à environ 70 000 ménages, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone d'environ 6 800 tonnes par année. Le portefeuille roumain de Shanghai Electric comprend également le projet photovoltaïque de 56 MW de Schultu, qui a obtenu une réception provisoire en juin de cette année et qui est désormais entré dans sa période de garantie et d'exploitation de deux ans, tandis que le projet de services d'ingénierie, approvisionnement et construction photovoltaïque de 60 MW d'Ovidie, conclu en janvier, est actuellement en construction.

En octobre 2025, les projets de Shanghai Electric en Roumanie disposent d'une capacité combinée d'environ 550 MW, ce qui constitue un élan soutenu pour le développement à long terme de l'énergie propre du pays.

Le jour de la signature de la phase II du projet d'énergie photovoltaïque de 342 MW de Parau, M. Wu Lei a participé à des réunions distinctes avec Chen Feng, ambassadeur de Chine en Roumanie, et Istvan-Lorant Antal, président du Comité roumain de l'énergie. « La Roumanie fait activement progresser la transformation de sa structure énergétique, principalement dans les domaines de l'énergie photovoltaïque, du stockage d'énergie, des turbines à gaz et du transport et de la distribution d'électricité. Nous sommes impatients d'approfondir la coopération avec des entreprises exceptionnelles comme Shanghai Electric pour développer conjointement des projets d'énergie renouvelable », a déclaré Istvan-Lorant Antal.

M. Wu Lei a également participé à des pourparlers de haut niveau avec des dirigeants du groupe autrichien OMV afin d'explorer de nouvelles possibilités de coopération dans le secteur de l'énergie de la région, renforçant ainsi le rôle central de Shanghai Electric dans la transition vers les énergies renouvelables en Roumanie.

