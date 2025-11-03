Le principal fabricant chinois d'équipements haut de gamme fait progresser la coopération internationale dans le domaine de l'énergie de fusion nucléaire

SHANGHAI, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a récemment annoncé plusieurs étapes clés dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, notamment la livraison du plus grand boîtier de bobine de champ toroïdal au monde et l'arrivée réussie de l'équipement du cryostat d'essai à froid de l'aimant du projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) sur le site en France.

Le plus grand boîtier de bobine de champ toroïdal au monde, développé conjointement par Shanghai Electric et ASIPP, a été livré au Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT) à Hefei, en Chine.

Ces réalisations soulignent les prouesses technologiques des entreprises chinoises en matière de collaboration mondiale dans le domaine de l'énergie de fusion et donnent un nouvel élan à la transition mondiale vers l'énergie propre.

« En tant que pionnier de la fabrication d'équipements haut de gamme en Chine, Shanghai Electric s'engage à faire progresser l'énergie de fusion grâce à l'innovation technologique et à la collaboration internationale. Nous continuerons à tirer parti de nos principaux atouts en matière de fabrication extrême et d'intégration de l'ingénierie pour apporter un soutien solide aux grands projets scientifiques mondiaux tels qu'ITER, en aidant l'humanité à atteindre le grand objectif de l'énergie propre », a déclaré Wu Lei, président du groupe Shanghai Electric.

Les dernières livraisons de technologies ne marquent pas seulement une percée pour la Chine dans la fabrication de composants de base pour la fusion, mais renforcent également le rôle du pays dans la chaîne d'approvisionnement de la recherche sur la fusion au niveau mondial.

En octobre, le cryostat d'essai à froid de l'aimant, fabriqué conjointement par le Shanghai Electric Nuclear Power Group et l'Institut de physique des plasmas de l'Académie chinoise des sciences (ASIPP), est arrivé par voie maritime au port français de Marseille avant d'être lentement transporté, à vitesse de marche, sur plus de 70 kilomètres à l'intérieur des terres, jusqu'au site de l'entreprise ITER à Cadarache. La Chine, qui est l'un des sept membres principaux du projet ITER, travaille avec des partenaires internationaux pour faire progresser la technologie de fusion du laboratoire vers la commercialisation.

L'équipe conjointe du Shanghai Electric Nuclear Power Group a surmonté les contraintes strictes du site ITER, hauteur, poids et largeur, pour achever la fabrication en 11 mois seulement. Elle a réalisé le formage au millimètre près de grandes surfaces profilées, le montage anti-déformation et le soudage de grandes coques et de brides plates de grand diamètre, ainsi que le pompage sous vide et les essais d'étanchéité à l'hélium d'une très grande cuve, établissant ainsi des références internationales en matière de contrôle des déformations au millimètre près et de scellement sous vide poussé à 10-⁴ mbars.

En tant que mégaprojet scientifique international le plus important et le plus influent au monde, ITER rassemble les efforts combinés de plus de 30 pays, dont l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie, les États-Unis et la Chine, dans le but de réaliser des réactions de fusion à grande échelle et de progresser vers une libération stable et contrôlable de l'énergie.

Parallèlement, le plus grand boîtier de bobine de champ toroïdal au monde, développé conjointement par Shanghai Electric et ASIPP, a été livré au Comprehensive Research Facility for Fusion Technology (CRAFT) à Hefei. Fabriqué entièrement en acier inoxydable austénitique, il mesure 21 mètres de haut et 12 mètres de large, pèse environ 400 tonnes et est plus de 1,2 fois plus grand, et environ deux fois plus lourd, que le composant équivalent d'ITER.

Lors de la réunion ministérielle du Groupe mondial de l'énergie de fusion de l'AIEA et de la 30e conférence sur l'énergie de fusion qui se sont tenues le 14 octobre à Chengdu, Shanghai Electric a mis en avant deux décennies de réalisations en matière d'équipements de fusion (EAST, CRAFT, BEST, HT-6M et HL-1) et ses solutions de systèmes de pointe, qui ont suscité un vif intérêt au niveau mondial et souligné le rôle de la fusion dans la lutte contre le changement climatique et la future demande d'énergie.

Au fil des ans, Shanghai Electric a relevé des défis techniques majeurs dans la recherche sur les matériaux de fusion, la fusion hydrogène-bore méga-ampère et le soudage laser haute fréquence à pénétration profonde. Ces avancées ont permis d'améliorer les performances des dispositifs de fusion dans des conditions extrêmes et de fournir des solutions reproductibles, des expériences précieuses et une force technologique à la recherche mondiale sur la fusion.

